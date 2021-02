WRC: Lappi correrà al Rally Arctic con una Polo GTI R5

Il Rally Arctic Finland si presenta non solo come secondo appuntamento del Mondiale Rally 2021, ma anche come gara appetibile per molti piloti rimasti fuori dal WRC per lungo tempo. Tra questi c'è anche Esapekka Lappi.

Il pilota finlandese è rimasto a piedi al termine della passata stagione, quando M-Sport ha deciso di non rinnovargli il contratto a causa di problemi finanziari ormai noti da tempo. Esapekka, così, non è riuscito a trovare un sedile - già tutti occupati per il 2021 - nei team della classe regina.

Al termine dell'ACI Rally Monza Italia proprio Lappi aveva affermato al termine dell'ultima prova: "Quasi certamente non sarò al via del Rallye Monte-Carlo. A oggi non c'è alcuna possibilità". Purtroppo per lui, ha avuto ragione.

Lappi ha guardato il Rallye Monte-Carlo davanti al televisore di casa, così come il suo navigatore Janne Ferm. Oggi, però, l'equipaggio finlandese ha fatto sapere che correrà al Rally Arctic Finland.

Al secondo appuntamento del WRC 2021 previsto dal 26 al 28 febbraio, Lappi e Ferm torneranno a correre assieme. Si sono iscritti alla entry list ufficiale, ma non sfideranno i soliti concorrenti per cercare di vincere la classifica assoluta, bensì quella del WRC2.

Lappi correrà al volante di una Volkswagen Polo GTI R5 preparata dal team Movisport e sarà navigato dal solito Janne Ferm. Per loro l'obiettivo sarà quello di bissare la vittoria ottenuta in Lapponia nel 2012, alla loro secondo apparizione nella gara di casa dopo quella d'esordio nel 2010.

Lappi andrà a contendere la vittoria a un altro pilota costretto a correre in WRC2 a causa della mancanza di sedili tra le World Rally Car. Stiamo parlando di Andreas Mikkelsen, che a Monte-Carlo ha letteralmente dominato la categoria. Non vanno però dimenticati nemmeno Adrien Fourmaux, che nel 2021 farà anche qualche gara nel WRC con una Fiesta WRC Plus, così come gli altri protagonisti della categoria che, mai come quest'anno, si preannuncia bella e ricca di piloti di valore, in attesa del rientro del campione Mads Ostberg.