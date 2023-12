WRC | Ecco il nuovo sistema di punteggio 2024

La conferma che il WRC adotterà un nuovo sistema di punteggio per rendere più vivace la giornata finale degli eventi è stata ratificata al World Motor Sport Council di Baku all'inizio del mese. Ora la FIA ha pubblicato i regolamenti sportivi del WRC per il 2024, che includono i dettagli esatti della nuova struttura dei punti.

In base al nuovo sistema, la scala mobile di 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 punti sarà assegnata al termine della classifica finale del sabato, ma solo se un equipaggio raggiunge la classifica finale del rally alla fine della domenica. Se un equipaggio non riesce a concludere la domenica, i punti del sabato saranno assegnati all'equipaggio successivo meglio piazzato.

Il cambiamento più importante è l'assegnazione dei punti in campionato in base alle prestazioni della domenica. Il motivo principale dell'introduzione di questo sistema di punteggio è quello di impedire ai piloti di percorrere le tappe della domenica conservando gli pneumatici per la Power Stage di fine gara.

Domenica gli equipaggi si contenderanno un massimo di sette punti. Questi saranno assegnati ai primi sette classificati secondo la seguente scala progressiva: 7-6-5-4-3-2-1. La Power Stage rimarrà invariata e i primi cinque piloti più veloci riceveranno punti bonus, con un massimo di cinque punti. Se un pilota completa un rally perfetto, continuerà a ottenere un totale di 30 punti come da regolamento precedente.

Il vincitore del rally sarà comunque decretato in base al tempo complessivo dell'intero evento, ma in teoria un pilota può vincere il rally pur non avendo totalizzato tutti e sette i punti la domenica. Teoricamente, un concorrente potrebbe anche ottenere più punti del vincitore del rally.

Photo by: McKlein / McMaster Thierry Neuville (BEL), Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

"Per i Campionati del Mondo Rally per Costruttori, per Piloti e per Co-Piloti, i punti saranno assegnati per ogni rally tenendo conto della classifica generale dopo il sabato (con tutte le penalità di tempo maturate fino al controllo orario finale del sabato incluso) secondo la seguente scala 1°: 18 punti 2°: 15 punti 3°: 13 punti 4°: 10 punti 5°: 8 punti 6°: 6 punti 7° 4 punti 8°: 3 punti 9°: 2 punti 10°: 1 punto Per ottenere punti, l'equipaggio deve essere nella classifica finale del rally. Se un equipaggio non è piazzato nella classifica finale del rally, il concorrente o i concorrenti successivi verranno fatti avanzare per ottenere punti", si legge nel regolamento sportivo della FIA.

"Per i Campionati del Mondo Rally per Costruttori, per Piloti e per Co-Piloti, i punti supplementari secondo la seguente scala saranno assegnati in base a una classifica generale cumulativa della sola giornata di domenica, comprendente la parte che va dal primo controllo orario dopo il raggruppamento notturno fino all'ultimo controllo orario dell'elemento di gara del rally (con tutte le penalità di tempo maturate in questa parte della gara). 1°: 7 punti 2°: 6 punti 3°: 5 punti 4°: 4 punti 5°: 3 punti 6°: 2 punti 7°: 1 punto".

Il regolamento sportivo consente ora alle vetture Rally1 di gareggiare senza unità ibrida, ma non potranno ottenere punti per il campionato costruttori e dovranno correre con un'unità ibrida fittizia, montata nella stessa posizione e con lo stesso peso di un'unità ibrida funzionante.

È stata inoltre apportata una modifica al regolamento per il cambio del motore, che ora prevede che "in caso di guasto al motore tra la fine delle verifiche tecniche preliminari e la fine del Rally, è consentito sostituire il motore danneggiato a condizione che non venga superato il numero di motori autorizzati dall'articolo 17.1.1”.