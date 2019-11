WRC: la C3 beffa Ogier e sua moglie si scaglia contro Citroen!

Per la prima volta da 7 anni a questa parte, Sébastien Ogier è praticamente tagliato fuori dalla lotta per il titolo mondiale Piloti WRC dopo averne vinti 6 di fila, 4 con Volkswagen e 2 con il team semi privato M-Sport Ford. Ad ammetterlo è stato proprio lui nel corso della media zone a fine primo giro di oggi: "Possiamo dire che la lotta per il Mondiale è quasi finita".

Un avvenimento storico per quanto riguarda il Mondiale Rally, che si sta verificando a causa di un guasto idraulico che nella PS2 del Rally di Catalogna ha costretto il campione di Gap a perdere oltre 3'30" dalla vetta della classifica, uscendo dalla Top 10 e perdendo di fatto l'opportunità di guadagnare punti su Ott Tanak, leader del Mondiale.

A Ogier serve ora un vero e proprio miracolo sportivo per vincere il settimo titolo. Dopo il guasto, Ogier è riuscito a gestire la macchina nel migliore dei modi, evitando inoltre di perdere oltremodo la calma. Chi invece ha letteralmente sfogato la propria frustrazione per l'accaduto è stata la moglie di Ogier, Andrea Kaiser.

SUl proprio profilo ufficiale di Twitter la moglie del 6 volte iridato non ha usato mezzi termini per definire la Casa parigina, rea di non aver dato un mezzo all'altezza del talento del marito.

Prima Andrea Kaiser ha ritwittato un post di scherno nei confronti di Citroen scritto da un utente, in cui Citroen era diventata "Shitroen". Poi, evidentemente non soddisfatta, ha scritto un suo pensiero personale, conciso ma estremamente chiaro e offensivo nei confronti di Citroen.

"Non c'è molto da dire nei confronti di Citroen Racing!!! Vergognatevi per aver fatto sedere un campione del mondo su una macchina come quella!". Ancor più esplicative le immagini che seguono, con tre pollici versi e tre immagini che raffigurano escrementi, senza dimenticare l'hashtag "Shitroen".

E' presumibile che Ogier non si sia accorto della reazione veemente della moglie su Twitter dopo quanto accaduto questa mattina. Chissà come la prenderà, tenendo conto inoltre che Ogier ha ancora un contratto in essere con Citroen Racing per il 2020...