WRC: Katsuta verrà navigato da Johnston al Rally di Finlandia

Il nuovo navigatore di Takamoto Katsuta per il Rally di Finlandia WRC sarà Aaron Johnston.

Il giapponese della Toyota Gazoo Racing ha scelto l'ex co-pilota di Oliver Solberg per rimpiazzare l'indisponibile Keaton Williams nel round della prossima settimana, dato che il britannico è ancora alle prese con problemi famigliari che già lo avevano costretto a saltare l'Acropoli.

Lo stesso Williams era stato il rimpiazzo di Daniel Barritt, infortunatosi alla schiena e al collo in Estonia, dunque fermo in attesa di recuperare pienamente la condizione fisica ideale.

Il giovane Solberg aveva annunciato la settimana scorsa la separazione da Johnston, che a Jyväskylä salirà quindi a bordo della Yaris WRC Plus del nipponico.

“Al Rally di Finlandia correrò con Aaron Johnston - ha annunciato Katsuta - Sono entusiasta e vedremo di dare il massimo! Ringrazio Dan per il sostegno che ci sta dando sempre".

"Ringrazio anche Keaton per il duro lavoro svolto con me, la vita a volte ci mette davanti a momenti difficili e condivido pienamente la tua decisione. Spero di riaverti con me in macchina al più presto, quando tutto sarà risolto".

Williams ha aggiunto: "Come la maggior parte di voi saprà, ho dovuto rinunciare alla gara del WRC in Grecia per ragioni personali. Al momento la situazione non è risolta per cui la mia carriera nei rally deve essere messa da parte. Ringrazio tutti per i messaggi di supporto, spero di essere ancora sulle PS a breve”.

In questi giorni Katsuta e Johnston si stanno allenando e, come documentato sui social, i due condividono le informazioni proprio con Barritt, anche perché il nipponico è ormai da due eventi che non corre.