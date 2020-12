WRC: Katsuta farà l'intero Mondiale Rally 2021 con Toyota

Toyota crede in Takamoto Katsuta. Prova ne è il nuovo programma stilato dal team diretto da Jari-Matti Latvala per il pilota giapponese in vista del WRC 2021.

Katsuta, pilota della Tommi Makinen Racing, ha avuto modo di esordire nel WRC al volante di una Toyota Yaris WRC Plus nel 2019, mentre nel 2020 ha visto ridursi in maniera drastica il suo programma a causa della pandemia da COVID-19.

Toyota, dunque, ha deciso di dare fiducia a Katsuta dopo alcune performance incoraggianti mostrate proprio nel Mondiale terminato all'inizio del mese di dicembre (la vittoria della Power Stage a Monza, per esempio). Il programma di Takamoto sarà molto importante, perché prenderà parte a tutte le gare a oggi fissate nel calendario 2021.

Si parla dunque di 12 eventi, sebbene il Rally di Svezia sia stato cancellato a causa delle difficoltà create dalla pandemia da COVID-19 divenuta sempre più temibile a causa di un approccio piuttosto soft dettato dal governo locale.

Il team, per aiutare Katsuta nella sua crescita, ha deciso di affiancargli Juho Hanninen, ex pilota e ora istruttore della squadra giapponese. Il suo ruolo sarà aiutare Katsuta nella stesura delle note, ma anche fargli da navigatore in alcuni test per aiutarlo a migliorare.

"La stagione 2020 è stata difficile per tutti e non è stato semplice imparare come se fosse stata una stagione normale, ma la mia guida e le mie prestazioni sono migliorate sin dall'inizio dell'anno", ha dichiarato Katsuta.

"Non sono riuscito a firmare interi rally di livello, ma le performance fatte in alcune speciali dimostrano la mia crescita. Sto migliorando anche nell'assetto della vettura e ora capisco meglio le differenti condizioni delle speciali che affronto. Ho molta più confidenza di prima. Grazie al team che mi supporta e non vedo l'ora di tornare a correre nel 2021".

"Sono molto felice di lavorare accanto a Juho Hanninen nella prossima stagione. Lo conosco molto bene, è stato un ottimo pilota, ha tanta esperienza e conosce molto bene la vettura. Sono certo che grazie a lui diverrò un pilota migliore".

Queste invece le dichiarazioni di Juho Hanninen, istruttore Toyota: "Sono molto felice di come sia migliorato Takamoto nel corso di questa stagione. Alla fine non sono state fatte tante gare, ma se guardiamo a quelle che ha fatto, ad esempio in Estonia o a Monza, è andato forte. Sono orgoglioso di come abbia affrontato le difficoltà e di alcuni tempi in speciali in cui si è rivelato competitivo".

"Penso proprio che per lui la prossima stagione sarà più facile. Avrà più esperienza e avrà modo di migliorarsi maggiormente potendo fare molte più gare rispetto a quelle fatte nel 2020. Lavoreremo a stretto contatto per cercare di affinare l'assetto della vettura e adattarla alle sue caratteristiche. C'è del lavoro da fare, ma sono certo che otterremo alcuni buoni risultati".