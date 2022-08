WRC | Kankkunen farà esordire una Yaris a idrogeno al Rally Ypres

Il Rally Ypres, prossima tappa del WRC che si terrà il prossimo fine settimana sugli asfalti del belgio, non sarà solo l'occasione per rivedere le vetture Rally1 all'opera su asfalto, ma anche per godersi l'esordio della Toyota GR Yaris H2, una vettura a idrogeno realizzata dalla Casa giapponese.

Si tratta di una concept car che fa dell'idrogeno un'alimentazione per il motore a combustibile basato sullo stesso che si trova nelle auto di serie. Al volante della vettura, che aprirà le prove dell'evento belga, ci sarà il 4 volte campione del mondo Juha Kankkunen.

Kankkunen, vincitore dei titoli WRC nel 1986, 1987, 1991 e 1993, l'ultimo dei quali proprio al volante di una Toyota, piloterà una Yaris H2 in una tappa - una giornata intera - di gara al Rally Ypres. La vettura sarà classificata come test car e precederà il gruppo nelle tappe che affronterà.

Il 4 volte iridato potrà così provare una vettura a idrogeno dopo aver già provato in passato la Yaris WRC Plus. Inoltre, nel corso del prossimi mesi, potrebbe avere anche l'opportunità di provare la GR Yaris Rally1, quella con cui Kalle Rovanpera si appresta a vincere il primo titolo iridato della sua carriera.

Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Racing WRc, ha dichiarato: "Sarà interessante vedere in azipone la GR Yaris H2. E' stato emozionante per me partecipare alla 24 Ore del Fuji assieme ad Akio Toyoda e ora abbiamo la possibilità di dimostrare la stessa tecnologia nei rally".

"Mi sarebbe piaciuto guidare io stesso la vettura, ma sarò concentrato sul rally. Non vedo l'ora di sentire cosa ne pensa Juha della guida in un'auto a idrogeno".

Oltre a portare la GR Yaris H2, la Casa giapponese utilizzerà una Toyota Mirai, veicolo a celle combustibili a idrogeno, al Parco Assistenza. Il Rally scatterà il prossimo venerdì, con i piloti che dovranno affrontate 20 prove speciali complessive.