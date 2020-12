WRC, Isola: "Pirelli è pronta al 2021. Forniremo gomme solide"

Il Mondiale Rally 2020 è terminato da poche settimane, ma i team si sono subito messi al lavoro per preparare la stagione 2021, che scatterà il 21 gennaio con il Rallye Monte-Carlo. Per i team il 2021 non sarà un anno di troppe novità a livello tecnico, ma ci sarà il rientro di Pirelli, che prenderà il posto di Michelin come fornitore unico di pneumatici della classe regina del WRC.

Dopo una serie di test fatta su tutta la gamma 2021 partita a luglio in Sardegna e terminata poche settimane fa, Pirelli ha iniziato a svolgere i test pre Rallye Monte-Carlo 2021 fornendo le gomme a Hyundai Motorsport e Toyota Gazoo Racing, ovvero i team che hanno svolto i test questo mese in vista del primo appuntamento 2021.

A spiegare come siano andati i test è stato Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli. "I primi test svolti con i team sono stati positivi. Chiaramente stiamo cercando di fornire alle squadre un prodotto buono e durevole, che possa evitare quasi completamente le forature. Vogliamo fornire pneumatici resistenti"

"Dire che inizieremo con un rally assolutamente non facile (il Rallye Monte-Carlo 2021, ndr) è la verità. Potrà essere complicato per le gomme. E' anche vero che, sviluppare le nostre gomme nel corso della pandemia da COVID-19 non è stato certo facile. Ma ci siamo e stiamo lavorando con i team in vista dell'esordio".

Isola ha anche spiegato che ogni team avrà a disposizione un ingegnere Pirelli dedicato, così come la Casa milanese garantisce alle squadre in Formula 1, ma anche di non temere la poca esperienza nel fornire vetture WRC Plus, perché il programma test dedicato e svolto sino a ora, è stato soddisfacente.

"Come in Formula 1, ogni Casa avrà a disposizione un ingegnere Pirelli dedicato, poi avremo un capo ingegnere e poi avremo sempre Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, che è a capo del programma WRC".

"Ci mancava esperienza con l'ultima generazione di WRC, ma abbiamo fatto tanti test nel 2020 con Andreas Mikkelsen al volante di una Citroen C3 WRC e abbiamo fatto tanta esperienza. Ma possiamo dire anche di avere a nostra disposizione l'esperienza fatta da Pirelli nel corso della sua storia in cui ha lavorato nei rally".