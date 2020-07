WRC: iniziati oggi in Sardegna i test sulle gomme 2021

Come Motorsport.com vi aveva annunciato qualche settimana fa, oggi sono iniziati i test Pirelli sulle gomme 2021 per il WRC. Ricordiamo infatti che la Casa milanese diverrà fornitrice unica di pneumatici della classe regina del Mondiale Rally a partire dalla prossima stagione.

La prima sessione di test che si svolge in Sardegna sarà di 2 giorni e saranno valutate sia le gomme da sterrato (oggi) che quelle da asfalto.

La vettura impiegata è la Citroen C3 WRC Plus (non dotata degli ultimi aggiornamenti all'aerodinamica anteriore provati da Ogier nella seconda parte del 2019 ma mai usati in gara) che lo scorso anno ha vinto tre gare con il 6 volte campione del mondo Sébastien Ogier. La vettura, che quest'anno non corre nel Mondiale a causa del ritiro di Citroen Racing, presenta una livrea nero-gialla, proprio con i colori della Pirelli già usati per i test delle gomme di F1.

L'equipaggio scelto, come detto, è quello formato dai norvegesi Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger. Per loro si tratterà di un impegno importante, e per più motivi. Il primo sarà quello di fornire indicazioni preziose per lo sviluppo e il comportamento delle gomme su ogni fondo. Il secondo, più personale, dovrebbe essere un trampolino di rilancio dopo essere rimasti a piedi in questa stagione.

Mikkelsen e Jaeger stanno provando e proveranno l'ultima generazione di pneumatici Pirelli - Scorpion e P Zero - sviluppate appositamente per il WRC 2021 e per i carichi generati da vetture come le WRC Plus.

Il test team di Pirelli, che ha coinvolto la squadra privata Sainteloc, prevede di coprire 200 chilometri al giorno. Una distanza più ampia di quella garantita da un singolo giorno di gara nel WRC, per cercare di raccogliere i dati e avere in quantità tale da sviluppare al meglio le gomme. A gine giornata questi saranno poi analizzati alla base Pirelli per divenire poi base delle sessioni successive.

Pirelli ha fatto sapere che, sebbene il programma di preparazione delle gomme sia stato rallentato a causa della pandemia da COVID-19, ora è in linea con quanto programmato perché la preparazione delle gomme nei test indoor e di simulazione è stata portata avanti anche nel momento più complesso della pandemia.

L'obiettivo di questa sessione di test è capire come potenza e downforce vadano a incidente sul degrado, sulle prestazioni e la resistenza delle gomme. Nel corso delle prossime settimane, saranno poi svolte altre due sessioni di test.

“Questi test sono di particolare importanza soprattutto per gli impieghi su terra”, spiega Terenzio Testoni, responsabile Rally Activity di Pirelli e della preparazione delle gomme 2021 per il WRC. “Nel World Championship circa l’80% degli eventi si tengono su sterrato. Per questo abbiamo scelto la Sardegna che presenta superfici particolarmente impegnative, che non solo sono quelle del Rally d’Italia, ma anche tra le più sfidanti al mondo”. Le temperature attese particolarmente alte, superiori ai 30 gradi centigradi, renderanno i test ancora più impegnativi e significativi.

“Il nostro metodo di lavoro prevede prima l’utilizzo di uno pneumatico già testato e di sicura affidabilità, per poi passare a una serie di prototipi in modo da misurarne le prestazioni e la resistenza in maniera comparativa. Tale procedura non riguarda solo lo sviluppo delle gomme da rally, ma anche quelle da pista, Nel caso del rally, però, il compito è molto più impegnativo perché le variabili degli impieghi stradali sono molto più numerose di quelle che si presentano in pista. Per questo torneremo ancora in Sardegna per nuove sessioni, in modo da poter testare i nostri prototipi in una varietà di condizioni molto ampia”.

Ecco la Citroen C3 WRC Plus che usa Pirelli