WRC: incidente per Solberg nelle ricognizioni del Rally Finlandia

L'ultima giornata di ricognizioni prima del via del Rally di Finlandia, terzultimo appuntamento del WRC 2021, ha avuto come sfortunato protagonista Oliver Solberg e il suo nuovo navigatore, Craig Drew.

L'equipaggio di Hyundai Motorsport Customer Racing, che in questo fine settimana correrà al volante della nuova i20 N Rally2, è stato protagonista di un incidente mentre era intento a stendere le note per l'evento finlandese.

Mentre erano intenti a procedere nell'ultima giornata di ricognizioni, Solberg e Drew sono stati coinvolti in un incidente con un altro mezzo che si è trovato nel percorso, proprio sulla strada nello svedese-norvegese.

L'auto, una Subaru, ha riportato un danno piuttosto visibile nella zona anteriore destra, lato passeggero. Fortunatamente nessuno dei coinvolti nell'incidente si è fatto male.

Solberg e Drew sono stati in grado di proseguire le ricognizioni odierne dopo aver preso la vettura di scorta adibita per le ricognizioni pre-evento.

Al termine delle ricognizioni stesse, lo stesso Solberg ha rassicurato sulle sue condizioni e su quelle del suo nuovo navigatore: "Per noi, oggi, è stato un giorno impegnativo. Ma per fortuna nessuno è rimasto ferito nell'incidente che ci ha visto protagonisti nel corso delle ricognizioni".

"Siamo saliti sulla vettura di scorta adibita alle ricognizioni e siamo potuti ripartire per stilare le note. Non vediamo l'ora che arrivi domani, per iniziare il rally di Finlandia", ha concluso Solberg.

Per Oliver il Rally di Finlandia sarà un'occasione molto importante e per più motivi. Il primo di questi è legato alla possibilità di correre nuovamente con la i20 N Rally2, vettura che ha vinto all'esordio qualche settimana fa e su cui Hyundai Motorsport Customer Racing punta molto.

Il secondo motivo, invece, è legato al fatto che in questo weekend correrà con un nuovo navigatore. Dopo la separazione sportiva da Aaron Johnston (il quale navigherà Takamoto Katsuta su una delle 5 Toyota Yaris WRC Plus iscritte all'evento), lo svedese disputerà il primo rally assieme a Craig Drew.

Dopo il Rally di Finlandia, Solberg avrà modo di cimentarsi un'altra volta al volante della Hyundai i20 Coupé WRC Plus. Lo farà al Rally di Catalogna, penultimo appuntamento del WRC 2021, prima del gran finale che si terrà ancora in Italia, all'ACI Rally Monza alla fine del mese di novembre.