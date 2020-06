WRC: il Rally Liepaja può diventare un evento del Mondiale 2020

Nelle ultime settimane la pandemia da COVID-19 ha ridotto sensibilmente il numero di eventi del calendario 2020 del WRC. Nell'elenco delle gare cancellate, dopo il Rally del Cile, sono entrati il Rally del Portogallo, il Safari Rally, il Rally di Finlandia, il Rally di Nuova Zelanda e anche il Rally del Galles - Gran Bretagna.

A oggi il calendario può contare solo su 3 eventi ancora programmati: il Rally di Turchia, il Rally di Germania e il Rally del Giappone, ultimo atto della stagione WRC più travagliata di sempre. Trovandosi con appena 3 gare in calendario, i promotori del WRC stanno lavorando per cercare di trovare altre gare da disputare che, ovviamente, non facevano parte dell'iniziale piano per la stagione 2020.

La ricerca non è così semplice, perché i promotori del Mondiale sanno bene di dover trovare eventi con un'organizzazione che soddisfi gli standard minimi richiesti da loro stessi e dalla FIA. Negli ultimi giorni questa ricerca si sta concentrando sul calendario dell'European Rally Championship.

Una delle gare sotto osservazione dei promotori del WRC è il Rally Liepaja, a oggi previsto nel fine settimana che va dal 14 al 16 agosto, divenendo così il secondo appuntamento dell'ERC 2020.

"RA Events e i promotori del WRC hanno avuto le prime discussioni lo scorso lunedì. Abbiamo discusso di numerosi aspetti organizzativi, ma non solo. Abbiamo parlato di tutto ciò che serve per fare sì che la Lettonia possa ospitare un evento WRC nello stesso fine settimana in cui si terrà l'evento ERC. Chiaramente siamo solo all'inizio delle discussioni e niente è stato deciso", ha dichiarato il direttore di RA Events, Raimonds Strokss.

"Sicuramente sarà una lotta contro il tempo, perché mancano meno di 2 mesi all'evento. inviteremo i nostri partner, il governo locale nelle discussioni per valutare tutte le opzioni organizzative, finanziarie e altri aspetti della proposta. Solo lavorando assieme e in maniera molto rapida potremo trovare una soluzione per ospitare un evento del WRC accanto a quello ERC in questa stagione".

Ammettendo che le parti in questione riescano a trovare un accordo in breve tempo, il WRC acquisterebbe un evento e porterebbe a 4 le gare da disputare da agosto a novembre. A quel punto il calendario potrebbe essere più che dignitoso nel numero di eventi da cui potrebbe essere composto.

Sarà necessario attendere la fine del mese per capire se sarà possibile aggiungere anche il Rally Italia Sardegna, che necessita di una nuova data dopo il rinvio avvenuto qualche settimana fa a causa della pandemia da COVID-19. Ora la situazione sanitaria in Italia è migliorata notevolmente, per cui è lecito pensare e sperare di poter vedere il WRC in Sardegna anche nel corso di questa stagione.