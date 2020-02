WRC: il Rally di Svezia si farà, ma con un percorso diverso!

FIA e organizzatori del Rally di Svezia hanno lavorato sodo negli ultimi giorni per fare in modo che lo svolgimento del secondo appuntamento del Mondiale Rally 2020 non fosse a rischio e così sarà. La notizia ufficiale è stata diffusa poche ore fa proprio dagli organizzatori della gara, che hanno confermato l'avvio del rally il 13 febbraio, così come previsto dal calendario di questa stagione.

Le condizioni meteo avevano messo a rischio lo svolgimento del Rally di Svezia. Troppo poca la neve scesa su buona parte delle 19 speciali inizialmente previste dal percorso originale. Per questo motivo FIA e organizzatori hanno lavorato a stretto contatto per trovare una soluzione ai problemi.

Il delegato sportivo FIA, Timo Rautiainen, ha ispezionato le stage previste dal percorso originale e ha stilato un rapporto poi discusso tra organizzatori dell'evento, la FIA, promotori del WRC e Costruttori che prendono parte al Mondiale. La proposta fatta riguardo il nuovo percorso è stata accettata.

La gara, dunque, durerà 4 giorni come inizialmente previsto dal percorso precedente, per un totale di 180 chilometri competitivi. Questa distanza permetterà di assegnare il massimo dei punti.

La gara scatterà giovedì sera con la super speciale di Karlstad, uno spettacolare 1 contro 1 su un tracciato disegnato per spettacolari sfide. Il giorno seguente, venerdì, la gara si sposterà in Norvegia con le Hof-Finnskog e Finnskogen, senza dimenticare la Nyckelvattnet, che si svolgerà al confine con la Svezia. La giornata sarà completata dalla stage Torsby Sprint Stage.

Le stesse speciali saranno sfruttate anche nella giornata di sabato, mentre nella giornata di domenica - quella conclusiva - saranno fatti 2 passaggi sulla stage Likenas. Il secondo di questi sarà considerato valido come Power Stage.

Con questo percorso rivisto, non saranno svolte le stage Torntorp, Hagfors e Vargåsen. Ciò significa che non sarà incluso il celebre salto del Colin's Crest.

"E' fantastico poter confermare che il Rally di Svezia sarà svolto regolarmente", ha dichiarato Glenn Olsson, amministratore delegato dell'evento. "Tante persone hanno lavorato davvero duro nel corso degli ultimi giorni per riuscire a fare in modo di permettere il corretto svolgimento della gara".