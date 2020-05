WRC: Il Rally di Finlandia va verso il rinvio

I promotori del WRC e la FIA continuano a lavorare alacremente per cercare di definire nuovamente il calendario 2020 del Mondiale Rally dopo che questo - così come tutti gli altri eventi e campionati sportivi di livello nazionale e internazionale - sono stati bloccati dalla pandemia da COVID-19 qualche settimana or sono.

Pochi giorni fa è stato cancellato il Safari Rally, gara del Mondiale prevista inizialmente per la metà di luglio, lasciando così il Rally di Finlandia come prima gara in calendario dopo i rinvii del Rally d'Argentina e Rally Italia Sardegna, senza dimenticare la cancellazione del Rally del Portogallo.

Al momento il Rally di Finlandia è formalmente al sicuro, perché il governo locale ha posto il divieto all'attuazione di eventi a cui possono prendere parte oltre 500 persone sino alla fine di luglio, mentre la gara si terrà nel weekend successivo, il primo del mese di agosto.

Le misure restrittive del governo sono state prorogate di settimana in settimana e il rischio che possano bloccare lo svolgimento del Rally di Finlandia è alto. Anche per questo motivo la FIA e i promotori del WRC sembra abbiano intenzione di rinviare la gara e posticiparla di uno o due mesi, così da concentrare la seconda parte del Mondiale tra il mese di settembre e novembre.

Il mese di agosto potrebbe essere un periodo troppo ravvicinato per poter avere certezze sulle condizioni sanitarie del luogo in cui si disputa la gara, anche a livello organizzativo. Ecco perché si pensa allo spostamento di qualche settimana, ma, stando a fonti di Motorsport.com, la gara dovrebbe comunque far parte del calendario rinnovato 2020 del WRC.

La decisione definitiva riguardo il Rally di Finlandia sarà presa a inizio giugno dopo l'incontro decisivo tra FIA, promotori del WRC e promotori dell'evento.