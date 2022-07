WRC | Il Rally del Messico torna nel calendario dal 2023

Nella settimana che porta al Rally d'Estonia, arriva un'ottima notizia in vista del WRC 2023: il Rally del Messico tornerà il calendario a partire dalla prossima stagione.

L'ultima volta che l'evento ha ospitato il WRC è stato nel marzo del 2020, ovvero l'ultimo rally prima dello stop dovuto dalla pandemia da COVID-19, esplosa proprio in quelle settimane tanto da decurtare di un giorno l'evento stesso.

In realtà il COVID aveva già preso piede da qualche settimana, ma gli organizzatori vollero comunque svolgere l'evento che venne vinto da Sébastien Ogier, prima vittoria da pilota Toyota dopo aver firmato con il team giapponese in seguito all'uscita dal WRC di Citroen Racing.

Le difficoltà dovute agli spostamenti di personale e materiale, dunque logistici, hanno tenuto il Rally del Messico lontano dal calendario WRC, diventato in questo biennio molto più europeo proprio per aiutare team, piloti e personale nel raggiungere le località delle gare.

A oltre due anni di distanza, l'anno prossimo saranno 3, il Rally del Messico tornerà evento del WRC e si terrà sempre nella regione di Guanajuato, dunque avrà il supporto del governo locale.

La data del Rally del Messico 2023 non è ancora stata definita, ma tutto lascia pensare che si terrà nuovamente a marzo, come da tradizione, per cercare di evitare i periodi più caldi e le piogge previste come sempre nei mesi successivi.

E' possibile che l'evento appaia già nella prima bozza di calendario 2023 che potrebbe essere svelata a nel mese di ottobre, per la precisione il 19, quando si riunirà il Consiglio Mondiale del Motorsport per prendere importanti decisioni sul futuro delle categorie FIA.