WRC: il CEO dei promotori Oliver Ciesla lascia l'incarico

Dal Parco Assistenza del Rally di Svezia arriva una notizia importante. Oliver Ciesla, amministratore delegato dei promotori WRC, lascerà il suo incarico a partire dal mese di giugno e lo farà per motivi personali.

Si tratta di un cambiamento importante, perché in questi 7 anni - ossia da quando Ciesla ha assunto il ruolo di CEO - il WRC ha fatto significativi passi avanti dal punto di vista economico, ma anche per avvicinare i fan alle varie tappe del Mondiale.

Ricordiamo specialmente l'introduzione di WRC All Live, che permette a tutti di seguire dal primo all'ultimo metro ogni gara del Mondiale in diretta TV. Questa, però, non è altro che una delle tante iniziative che hanno fatto uscire il WRC da un momento molto complicato.

Si stima infatti che il questi 7 anni di reggenza Ciesla, il valore mediatico del WRC sia aumentato del 500% rispetto al 2012, l'anno prima dell'avvento del manager nel ruolo di CEO dei promotori WRC.

Ora il WRC è un Mondiale stabile dal punto di vista economico, ma anche sostenibile. Il WRC ha fatto passi avanti anche dal punto di vista sportivo, con l'introduzione di alcune regole come il punteggio ulteriore assegnato nelle Power Stage e l'ordine di partenza nelle speciali del venerdì, assegnato secondo la posizione dei piloti nel Mondiale in quel determinato momento.

Sono stati fatti notevoli sforzi anche dal punto di vista degli orari di gara, pensati per permettere a un'ampia fascia di pubblico di seguire le speciali in gran parte del pianeta.

Il WRC non rimarrà chiaramente senza CEO dei promotori, perché la ricerca del sostituto di Oliver Ciesla è già iniziata, così come la valutazione di diversi profili per cercare di individuare quale possa essere la figura più adatta per proseguire sull'ottimo cammino preso dal Mondiale Rally nelle ultime stagioni.