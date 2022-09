WRC | Hyundai-Tanak: aumentano le speculazioni su una rottura

Hyundai ha già iniziato a guardare al 2023, con il vice direttore del team Julien Moncet che ha confermato a Motorsport.com che la squadra stava valutando le opzioni per il prossimo anno prima della tripletta dello scorso fine settimana al Rally dell'Acropoli, in Grecia.

In questa stagione, il marchio sudcoreano ha schierato a tempi pieno Thierry Neuville ed Ott Tanak, con una terza i20 N condivisa da Oliver Solberg e Dani Sordo.

Sebbene Tanak abbia un contratto con Hyundai per il prossimo anno, le speculazioni sul suo futuro sono aumentate nonostante l'estone abbia vinto in Sardegna, Finlandia e Belgio in questa stagione.

Tanak non ha esitato a manifestare le sue frustrazioni per il materiale a propria disposizione, che in diverse occasioni si è rivelato inaffidabile, e per l'organizzazione interna della squadra. Parlando dopo la vittoria in Belgio, ha dichiarato apertamente di non ritenere Moncet il candidato giusto per ottenere il ruolo vacante di team principal.

Il campione del mondo 2019 non ha nascosto la sua frustrazione neppure in Grecia, dopo che il presidente di Hyundai Motorsport, Sean Kim, ha detto ai suoi piloti di mantenere le posizioni per salvaguardare il dominio del podio. Tanak, che al momento è la migliore opzione di Hyundai per contrastare Kalle Rovanpera della Toyota nel campionato piloti, è quindi arrivato secondo, dietro a Neuville.

Quando gli è stato domandato se guiderà per la Hyundai l'anno prossimo in seguito alla decisione degli ordini di scuderia, Tanak ha risposto con un criptico: "Vedremo l'anno prossimo".

Quando il mese scorso, in Belgio, gli è stato chiesto del futuro di Tanak, Moncet ha dichiarato che si aspetta che Tanak rimanga con la squadra, prima di dire: "Non faccio contratti. Ma dico questo: anche se un pilota ha un contratto, può andarsene, proprio come nel calcio".

Sebbene Moncet abbia compreso le frustrazioni di Tanak per la decisione degli ordini di scuderia in Grecia, quando gli è stato chiesto se si aspettava che il pilota rimanesse con la squadra il prossimo anno, ha detto a Motorsport.com: "Abbiamo un contatto con lui e discuteremo con lui del futuro, come facciamo con tutti i nostri piloti. È normale".

"Ovviamente quando la nostra formazione di piloti per il 2023 sarà ufficiale, la annunceremo a tempo debito".

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Alla domanda sul futuro di Solberg nella squadra della prossima stagione, Moncet ha risposto: "Stiamo valutando tutte le opzioni per il prossimo anno, non posso dirvi di più".

Se Tanak dovesse scegliere di lasciare la Hyundai, la M-Sport è emersa come la sua migliore opzione, mentre la Toyota dovrebbe schierare una line-up invariata per il prossimo anno.

Tanak ha un precedente con la squadra ufficiale Ford, con la quale ha debuttato nel WRC nel 2011 ed è arrivato terzo nella classifica del 2017, prima di passare alla Toyota a fine stagione.

L'estone ha affrontato le voci del parco assistenza che lo collegavano a un ritorno in M-Sport, affermando che si trattava solo di "rumors" dopo la sua vittoria in Belgio.

Tuttavia, M-Sport è alla ricerca di un pilota esperto da affiancare a Craig Breen, che nel 2023 entrerà nel secondo anno del suo contratto con la squadra.

In questa stagione il team ha schierato a tempo pieno Gus Greensmith ed Adrien Fourmaux, aggiungendo dei programmi parziali per il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb e Pierre-Louis Loubet.

Al di fuori di Breen, la formazione del team per il 2023 rimane un "libro aperto", secondo il team principal Malcolm Wilson.

Wilson ha dichiarato a Motorsport.com in Belgio che è una priorità assicurarsi un altro pilota di punta per il 2023.

"Non c'è dubbio, per me che sono nel giro da così tanto tempo, la mia priorità è cercare di trovare un pilota di punta", ha detto Wilson. "Non abbiamo piani precisi per il prossimo anno, quindi è un libro completamente aperto".

Resta inteso che per mettere le mani su Tanak, la M-Sport dovrà convincere l'ex campione del mondo ad accettare una riduzione importante dell'ingaggio che riceve oggi in Hyundai. Allo stesso tempo, per la Casa coreana non sarebbe affatto semplice andare a coprire l'eventuale vuoto che lascerebbe l'estone.