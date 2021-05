WRC: Hyundai svela le prime foto della i20 N Rally1

Hyundai Motorsport, il futuro è adesso. Un’affermazione paradossale, se si pensa che il team di Alzenau è, a oggi, in lotta per i titoli iridati WRC 2021. Eppure questa non è e non può essere una stagione normale. E’ una stagione di passaggio e, come tutte le transizioni, porta a cambiamenti di un certo livello. Questa mattina, infatti, sono state pubblicate le prime foto ufficiali della vettura che andrà a sostituire la i20 Coupé WRC Plus.

Stiamo parlando dei primi scatti della i20 N Rally1, la prima vettura ibrida di Hyundai con cui correrà nel Mondiale Rally a partire dal 2022. Nelle scorse settimane il team coreano aveva mostrato brevi video teaser di alcune parti della vettura, facendo intendere che l’esordio nei primi test fosse a un passo. Oggi, a poco meno di una settimana dal Rally di Portogallo, sono arrivate le prime foto e le prime notizie di una vettura ancora camuffata, ma che già dà un’idea di come saranno le vetture Rally1.

Il primo test della vettura ibrida è stato svolto sugli sterrati del sud della Francia, ed è servito per iniziare a capire il comportamento della vettura, ma anche per intuire punti forti e deboli, così da pianificarne lo sviluppo in vista dell’esordio in gara che, come tutti sappiamo, avverrà al Rallye Monte-Carlo 2022.

Hyundai hybrid Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Il test transalpino è stato solo l’incipit di una serie intensiva di test che porterà Hyundai Motorsport a provare la vettura per tutta Europa, su tutti i fondi possibili, per cercare di renderla una vettura capace di vincere e di essere pronta per lottare per il vertice sin dalla sua prima stagione. Hyundai Motorsport ha dovuto lavorare alacremente nel corso delle ultime settimane, avendo ricevuto il nulla osta per la prosecuzione del progetto WRC solo di recente.

Questo, però, non ha impedito al team diretto da Andrea Adamo di proseguire nella preparazione della vettura test, che ha fatto così il suo esordio in Francia solo pochi giorni fa. La i20 N Rally1 è la seconda vettura ibrida che è stata svelata dai team ufficiali. La prima è stata M-Sport, ma la vettura è ancora in fase di definizione per quanto riguarda il modello che correrà nel 2022. Anche Toyota ha fatto esordire la sua Yaris GR Rally1, ma non sono ancora state diffuse fotografie ufficiali.

Il team director di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, ha commentato così il primo test della i20 N Rally1: “Quando fai esordire in strada una nuova vettura è sempre un momento speciale e ci sono sempre sfide a cui far fronte. Nel caso della Rally1 2022, affrontiamo il cambiamento in cui saranno introdotte nuove regole, ma anche una nuova vettura, la i20 N”.

“E’ bello partire con questo progetto e iniziare questa nuova avventura. Nel corso della prima sessione svolta la scorsa settimana abbiamo notato cose interessanti. Alcune devono essere cambiate o migliorate, ma fa parte dello sviluppo e del nostro lavoro. Il team Hyundai Motorsport ha fatto un lavoro fantastico. Hanno lavorato sodo per preparare la vettura per il primo test in un tempo breve. Chiaramente siamo solo all’inizio di questo viaggio, ma penso che il team abbia davvero un viaggio interessante davanti a sé prima del Rallye Monte-Carlo 2022”.

Hyundai hybrid Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport