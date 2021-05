WRC: Hyundai svela i suoi equipaggi per il Safari Rally

Hyundai Motorsport continua a pianificare la stagione e questo pomeriggio ha svelato chi saranno i tre equipaggi che prenderanno parte al Safari Rally, sesto appuntamento del WRC 2021.

Il Safari Rally è tornato nel calendario WRC dopo 19 anni. L'ultima edizione, quella del 2002, vide vincitori Colin McRae e Nicky Grist sulla Ford Focus WRC ufficiale. L'edizione 2021 si terrà dal 24 al 27 giugno.

Il team diretto da Andrea Adamo ha deciso di schierare i due equipaggi che devono lottare anche per il titolo iridato Piloti. Sulla i20 Coupé WRC Plus numero 8 troveremo Ott Tanak e Martin Jarveoja.

L'equipaggio campione del mondo 2019 sarà accompagnato dall'altro su cui Hyundai punta per vincere il titolo Piloti, quello formato da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sulla i20 Coupé WRC Plus numero 11.

Sulla terza i20, la numero 6, ci saranno invece Dani Sordo e Borja Rozada. Per loro sarà il terzo rally a cui prenderanno parte assieme come equipaggio a livello mondiale. Correranno per la prima volta assieme al Rally del Portogallo, poi Sordo andrà alla caccia della terza vittoria consecutiva al Rally Italia Sardegna previsto a inizio giugno.