WRC: Hyundai svela i 3 equipaggi per l'ACI Rally Monza Italia

A 2 settimane dal via dell'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento del WRC 2020, Hyundai Motorsport ha annunciato sul proprio account Twitter i 3 equipaggi con cui affronterà la gara brianzola.

Il team che ha base ad Alzenau si schiererà a Monza, di fatto, con la miglior formazione possibile. Ci saranno Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul, l'equipaggio meglio piazzato nel Mondiale Piloti. Loro avranno il compito di provare a vincere quel titolo sempre sfuggito, anche se le probabilità non sono certo tante.

Neuville avrà però il vantaggio di conoscere Monza avendo corso più volte al Monza Rally Show nel corso delle ultime stagioni, sebbene i percorsi saranno differenti.

Ci saranno anche i campioni del mondo in carica, l'equipaggio composto da Ott Tanak e Martin Jarveoja. Gli estoni saranno all'esordio assoluto a Monza, essendo loro al primo anno in Hyundai Motorsport. Saranno loro i meno esperti dei 3 equipaggi schierati da Andrea Adamo in Brianza.

Sulla presenza dei due equipaggi appena citati vi erano pochi dubbi, mentre la curiosità era tutta riposta sulla terza Hyundai i20 Coupé WRC Plus. I vertici della sezione sportiva della Casa coreana hanno selezionato Dani Sordo e Carlos Del Barrio.

Si tratta di una scelta oculata, e per più motivi. Per prima cosa, Sordo e Del Barrio sono stati autori di una stagione di alto livello - l'ennesima - culminata con il meritato successo arrivato il mese scorso al Rally Italia Sardegna, ma anche per aver già corso e vinto a Monza. Senza contare l'estremo talento dello spagnolo sull'asfalto.

Con questi tre equipaggi, Hyundai, proverà a portare a casa il secondo titolo iridato Costruttori consecutivo nel WRC, che sarebbe anche il secondo della sua storia, in una striscia vincente aperta nel 2019 e che ha i crismi per poter proseguire anche nelle prossime stagioni.