Hyundai Motorsport ha annunciato questa mattina la line up piloti che schiererà al Rally Italia Sardegna, quinto appuntamento del WRC 2021 e secondo rally della stagione che si terrà su sterrato.

Il team che ha base ad Alzenau schiererà nel rally che tornerà ad Olbia dopo diversi anni ad Alghero proporrà i 2 equipaggi incaricati di lottare per il titolo iridato piloti.

Stiamo parlando di quello formato da Ott Tanak e Martin Jarveoja, i quali sfiorarono la vittoria nel 2019, anno in cui vinse per la prima volta Dani Sordo e l'estone correva ancora per Toyota.

Sulla seconda i20 Coupé WRC Plus ci sarà l'attuale primo inseguitore del leader del Mondiale Piloti Sébastien Ogier, ovvero Thierry Neuville assieme a Martijn Wydaeghe.

Sulla terza i20 Coupé ci sarà il 2 volte vincitore dell'evento (al pari del compagno di squadra Neuville), ovvero Dani Sordo, che affronterà la seconda gara della carriera con il nuovo navigatore Borja Rozada. Quest'ultimo ha preso il posto di Carlos Del Barrio dopo il Rallye Monte-Carlo.

Hyundai Motorsport dovrà cercare di sfruttare al massimo quella che, statistiche alla mano, è la gara in cui le i20 sembrano comportarsi meglio e avere un vantaggio tangibile sulle Yaris WRC. L'obiettivo sarà cercare di recuperare punti pesanti per il Mondiale Costruttori, sfruttando anche la potenziale ottima posizione di partenza nelle speciali di venerdì di Dani Sordo.