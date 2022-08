WRC | Hyundai svela gli equipaggi per il Rally di Nuova Zelanda

Video | TOP & FLOP MotoGP e WRC: Bagnaia, Pecc...ato il ritardo. Neuville come Penelope

In questa nuova TOP & FLOP di Motorsport.com, analizziamo il meglio e il peggio offerto dal weekend in cui MotoGP e WRC sono stati protagonisti. Al Red Bull Ring, Bagnaia conquista la sua terza vittoria consecutiva e continua a guadagnare terreno sul leader Quartararo. In Belgio, il WRC vede un Tanak ritrovato conquistare la terza vittoria stagionale, mentre per M-Sport è un rally da dimenticare...