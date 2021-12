WRC | Hyundai: Solberg subito titolare nei primi 3 rally 2022

Hyundai Motorsport sta vivendo un momento di transizione molto importante. Non si tratta solo del passaggio al nuovo regolamento tecnico, che imporrà l'utilizzo di vetture Rally1 ibride al posto delle WRC Plus, ma anche del passaggio di consegne per ciò che riguarda le redini del team dopo l'addio di Andrea Adamo.

Attualmente il team che ha base ad Alzenau sta proseguendo con i test di sviluppo della nuova vettura e di preparazione per il Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del Mondiale 2022, con Thierry Neuville e Julien Vial al suo fianco.

L'obiettivo è arrivare pronti alla prima uscita stagionale, in un Mondiale in cui l'affidabilità giocherà un fattore certamente cruciale, soprattutto nei primi rally della stagione. Per Hyundai, poi, sarà molto importante curare bene questo aspetto dopo aver perso i due iridi 2021 proprio a causa principalmente della mancanza d'affidabilità.

Intanto il team coreano ha iniziato a fare programmi concreti per quanto riguarda la prossima stagione, specialmente a livello umano. Thierry Neuville e Ott Tanak saranno i due piloti titolari per l'intera stagione, con il preciso intento di dare la caccia al titolo iridato Piloti WRC.

Oliver Solberg e Dani Sordo, invece, si spartiranno la terza vettura. Ed è proprio la loro gestione che sarà importante per il team. E per più motivi. Solberg è senza dubbio un ottimo talento, ma avrà bisogno di tempo per crescere.

Non a caso Hyundai ha fatto sapere che lo impiegherà subito titolare al Rallye Monte-Carlo, prologo della nuova stagione. Sarà dunque lo svedese ad affiancare Neuville e Tanak. Ma non è tutto, perché Solberg sarà titolare anche al Rally di Svezia, previsto nel mese di febbraio, e al Rally di Croazia, terzo appuntamento del Mondiale.

Dani Sordo, dunque, dovrebbe fare il proprio esordio nella prima uscita della stagione su sterrato, ossia il Rally del Portogallo. "Inizierà a lavorare sulla vettura e, con tutti concentrati su Oliver, cercherò di aiutarlo per prepararlo il più possibile a ottenere le prestazioni migliori, ha dichiarato il nativo di Torrelavega.

Dunque un piano preciso per far crescere Solberg, ma anche per utilizzare la velocità e l'esperienza di Sordo, che con Candido Carrera al suo fianco sembra tornato a esprimersi come nelle stagioni in cui accanto ha avuto Carlos del Barrio.