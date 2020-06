WRC: Hyundai schiera Tanak e Neuville al Rally d'Estonia

Hyundai Motorsport continua a programmare la ripresa delle attività sportive dopo il lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19 e, dopo aver ufficializzato l'impiego di Dani Sordo e Pierre Louis Loubet al volante di due i20 Coupé WRC Plus al Rally Roma Capitale, rende noto che schiererà 2 equipaggi anche al Rally d'Estonia.

Anche nella gara che si svolgerà dal 7 al 9 agosto - spostata dopo la cancellazione del Rally di Finlandia - il team di Alzenau farà correre 2 suoi equipaggi. In questo caso si tratta di quelli indicati per concorrere al titolo iridato Piloti WRC, formati da Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul e dai campioni del mondo in carica Ott Tanak e Martin Jarveoja.

Scelta sensata, quella di Hyundai, che schiererà Tanak in quello che a tutti gli effetti è il suo evento di casa. La presenza di Neuville, inoltre, renderà ancora più interessante seguire l'evento promozionale del WRC che anche lo scorso anno ha attratto numerosi fan da tutta Europa.

Per Hyundai sarà un'altra buona occasione per sfruttare l'evento come test - ma senza perdere giorni di test a sua disposizione, con questi che sono contingentati - e provare nuove soluzioni come la nuova soluzione aerodinamica posteriore provata da Neuville e Gilsoul nei test in Finlandia, poi interrotti a causa di un brutto incidente del belga.

Assieme a Tanak e a Neuville, che correranno al volante di due Hyundai i20 Coupé WRC Plus, ci sarà anche Jari Huttunen al volante di una Hyundai i20 New Generation R5. Questa è considerata da Hyundai una vettura test, dunque è lecito aspettarsi qualche novità (forse non visibili) per la "piccola" di Alzenau.

"La situazione in Europa ci permette di tornare a lavorare in Hyundai Motorsport con le giuste misure di sicurezza", ha dichiarato il team director di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo. "Il recenti cancellazioni dei Rally di Finlandia e Nuova Zelanda hanno esteso il periodo di stop del Mondiale, per questo abbiamo cercato dei modi per rimanere attivi".

"Vogliamo dare ai nostri piloti e copiloti l'opportunità di competere, ma anche ai fan di avere qualche sorriso in più sulle labbra. Speriamo che le condizioni ci permettano di schierare le nostre i20 WRC Plus e le R5 negli eventi programmati nel corso di questa estate".