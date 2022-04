WRC | Hyundai porta Sordo-Carrera anche al Rally Italia Sardegna

Messo velocemente in archivio il Rally di Croazia, la Hyundai Motorsport ha già la testa ai prossimi impegni della stagione 2022 del FIA WRC.

Ancora a secco di successi, la Casa coreana con sede ad Alzenau ha un mese per preparare al meglio il Rally del Portogallo, gara sterrata prevista per il 19-22 maggio.

In quella occasione ci sarà l'esordio sulla i20 N Rally1 e nell'era ibrida di Dani Sordo e Cándido Carrera sulla macchina #6, grandi esperti del fondo sterrato che ritroveranno anche nel successivo Rally Italia Sardegna.

Dani Sordo, Hyundai Motorsport Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Oggi, infatti, la Hyundai ha ufficializzato gli equipaggi per l'appuntamento tricolore del 2-5 giugno con base ad Alghero, dove la coppia spagnola si presenterà al via 'calda' grazie alla precedente uscita portoghese.

Come sempre vengono confermate le altre due formazioni titolari, ossia Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe sulla Hyundai #11 e Ott Tänak/Martin Järveoja al volante della #8.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson, che hanno finora vissuto un inizio di stagione decisamente al di sotto del loro potenziale e delle aspettative, non saranno ancora 'in panchina' perché stavolta guideranno la i20 N Rally2 griffata Monster Energy per dare l'assalto alla Classe WRC2 e continuare a restare allenati macinando km.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images