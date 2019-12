WRC: Hyundai inizia i test 2020. A breve esordirà Tanak

Neanche il tempo di festeggiare il primo titolo iridato della sua storia nel WRC, il Costruttori 2019, che Hyundai Motorsport si è rimessa in moto. Lo ha fatto oggi con il primo giorno di test invernali per preparare il Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del Mondiale Rally 2020.

Al volante della Hyundai i20 Coupé WRC Plus ha iniziato i test il vice campione del mondo in carica, Thierry Neuville. Il test si tiene ovviamente su asfalto, anche se le condizioni di Monte-Carlo potrebbero facilmente prevedere ghiaccio e neve.

Sulla i20 in uso per il test appare sul cofano motore la corona iridata con scritto al suo interno: "Campioni del Mondo Costruttori Rally FIA. Hyundai Motorsport. 2019".

Non è l'unica novità visibile sulla i20. Se quella descritta non ha impatto dal punto di vista delle prestazioni, non è possibile dire la stessa cosa per l'airscope posto all'apice del tettuccio, che si affaccia sul parabrezza.

Il nuovo airscope provato è facilmente riconoscibile sia dal punto di vista cromatico che da quello della forma. Il nuovo elemento è più piatto e orizzontale rispetto a quello usato fino al Rally di Catalogna, in modo tale da diminuire il drag della vettura. Poche cose, piccoli ritocchi. Ma i dettagli, si sa, fanno la differenza.

Intanto il team ha fatto sapere che a breve - dunque tra qualche giorno - avverrà il debutto di Ott Tanak da pilota ufficiale Hyundai al volante della i20. Per l'estone saranno test molto importanti, perché dovrà prendere confidenza con una nuova vettura dopo due anni al volante della Toyota Yaris e cercare di difendere il titolo conquistato con merito quest'anno.

Per gli appassionati del WRC, invece, sarà l'occasione per vedere una delle due grandi novità in ottica 2020 assieme all'esordio di Sébastien Ogier al volante della Toyota dopo l'addio di Citroen al WRC.