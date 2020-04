WRC, Hyundai: il primo test della vettura 2022 slitta a gennaio

La pandemia da coronavirus non fermerà, né posticiperà l'adozione del regolamento 2022 da parte del WRC. Dunque le WRC Plus continueranno a essere utilizzate e sviluppate sino al termine della prossima stagione, per poi far spazio alle macchine di nuova generazione che adotteranno una propulsione ibrida.

Questa, ossia l'affiancamento di un motore elettrico da 100 Kw al motore termico (che ricalcherà le specifiche del propulsori attuali), sarà necessaria per poter mantenere nel Mondiale due Costruttori come Hyundai e Ford, condizione che permetterà al WRC di non ripetere quanto visto con il WEC nelle ultime stagioni.

Se il nuovo regolamento non subirà ritardi, Hyundai Motorsport ha fatto sapere tramite le parole del team director Andrea Adamo che la vettura WRC ibrida ritarderà il suo esordio di qualche settimana a causa della situazione mondiale dovuta proprio al coronavirus.

"La macchina 2022 dovrà esserci. Al momento non esiste. Il piano era fare i primi test a ottobre o novembre, ma a questo punto è probabile che li sposteremo a gennaio del 2021", ha dichiarato Adamo ai microfoni di Motorsport.com.

"Questa vettura non possiamo cancellarla, perché siamo in una situazione mondiale in cui tutto l'automotive sta perdendo milioni di euro, se non miliardi. Dunque i tagli delle spese più o meno inutili sono i primi che saranno affrontati. Il motorsport è considerato utile se è giustificato".

La pandemia da coronavirus ha reso complicata anche la preparazione degli aggiornamenti dedicati alla i20 Coupé WRC Plus che, tra l'altro, al Rally del Messico, ha adottato numerose novità a livello aerodinamico, sia a livello di sospensioni.

"Il COVID-19 ci sta complicando lo sviluppo della macchina attuale perché stiamo lavorando da casa, ma la produzione delle componenti test sarà vincolata. Questo, però, sarà un problema per tutti", ha confermato Adamo.