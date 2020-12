WRC: Hyundai ha svelato gli equipaggi per il Mondiale Rally 2021

Come vi abbiamo detto nella giornata di ieri, Hyundai Motorsport non si è certo seduta sugli allori dopo aver vinto domenica scorsa il secondo titolo iridato Costruttori della sua storia nel Mondiale di WRC.

Ieri ha incominciato i test per preparare il Rallye Monte-Carlo 2021 girando con Ott Tanak e Martin Jarveoja su una i20 dotata di gomme Pirelli e una nuova aerodinamica anteriore, mentre nel primo pomeriggio di oggi ha annunciato i 4 piloti che saranno schierati proprio nella prossima stagione.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda due dei 4 equipaggi scelti. Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul, così come Ott Tanak e Martin Jarveoja, rimarranno a difendere i colori del team di Alzenau anche nella prossima stagione forti dei contratti sottoscritti rispettivamente 2 anni fa e l'anno scorso.

Sia Neuville che Tanak saranno incaricati di prendere parte a tutti i weekend di gara per dare l'assalto all'unico titolo che manca a Hyundai, quello Piloti.

Non ci sono sorprese in realtà nemmeno sulla terza Hyundai i20 Coupé WRC, che sarà condivisa da 2 equipaggi di assoluto valore. Dopo un 2020 straordinario, Dani Sordo rimarrà con Hyundai avendo rinnovato il suo contratto. Non avrà però Carlos Del Barrio, il quale ha annunciato nelle ultime ore la sua separazione da Dani.

Il pilota spagnolo nativo di Torrelavega condividerà la i20 Coupé con Craig Breen e Paul Nagle. Il nord-irlandese ha convinto i vertici del team grazie a un ottimo lavoro svolto nel 2020. Soprattutto grazie al bel secondo posto ottenuto al Rally Estonia alle spalle del compagno di squadra Ott Tanak. E' anche merito suo se Hyundai è riuscita a portare a casa il titolo Costruttori 2020.

Di fatto, Breen e Nagle prendono il posto di Sébastien Loeb e Daniel Elena, i quali non hanno rinnovato il contratto con Hyundai dopo 2 stagioni per la poca possibilità di essere competitivi facendo poche gare e pochi test. Le gare a cui prenderanno parte Sordo e Breen devono ancora essere definite.