WRC | Hyundai svela gli equipaggi per il Rally Estonia

A poco più di una settimana dal Safari Rally, sesto appuntamento del WRC 2022, ossia il Safari Rally, Hyundai Motorsport ha svelato quali saranno gli equipaggi che schiererà al Rally d'Estonia.

Nell'evento che si terrà a metà luglio, per la precisione dal 14 al 17, sugli sterrati estoni, il team che ha base ad Alzenau proporrà ancora 3 vetture, le i20 N Rally1 ibride.

Sulla prima, la numero 11, ci saranno ancora Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. L'equipaggio belga è quello meglio posizionato nel Mondiale Piloti, anche se già staccatissimo dagli attuali leader Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen. Per rimanere in lotta per il titolo, dovranno cercare di recuperare punti nella fase centrale del Mondiale.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Sulla seconda i20 N Rally1, la numero 8, ci saranno Ott Tanak e Martin Jarveoja. I padroni di casa andranno alla caccia della vittoria numero 2 sul suolo casalingo dopo il successo ottenuto nel 2020 e per riscattare il prematuro ritiro dell'edizione 2021. Dopo la bella vittoria centrata in Sardegna, Tanak e Jarveoja si sono rilanciati, regalando per altro la prima vittoria a Hyundai nell'era ibrida del WRC.

Come da previsione, e come già annunciato da Dani Sordo in conferenza stampa nel corso del Rally Italia Sardegna, sulla terza i20 N Rally1, la numero 2, ci saranno Oliver Solberg ed Elliott Edmondson. Sordo non correrà praticamente più nel WRC fino alla parte finale dell'estate, dunque vedremo molto spesso Solberg sulla terza i20.