WRC, Hyundai: ecco la nuova aerodinamica 2021 per la i20

Hyundai Motorsport, team 2 volte campione del mondo in carica Costruttori del WRC, ha iniziato ieri i test finalizzati per la preparazione del Rallye Monte-Carlo, prima gara del Mondiale Rally 2021, che si terrà dal 21 al 24 gennaio.

Vinto il secondo titolo iridato, il team diretto da Andrea Adamo ha lasciato l'Autodromo di Monza per portarsi in Francia e iniziare subito le prove per la prossima stagione. Di tempo per riposare, in sostanza, non ce n'è. Fra meno di 6 settimane il Mondiale ripartirà.

Anche per questo la squadra di Alzenau non ha perso tempo e ha iniziato le prove per adattare la Hyundai i20 Coupé WRC alle nuove coperture, che non saranno più Michelin ma Pirelli. Inoltre, Hyundai ha introdotto una nuova aerodinamica anteriore sulla i20.

E' forse questo l'argomento più interessante dei test pre Monte-Carlo, considerando già sviscerato l'argomento gomme di cui vi abbiamo parlato ieri in questo articolo. La nuova aerodinamica anteriore si concentra sugli upper flap che sono posti accanto alla grande bocca centrale che contraddistingue la i20.

Questa soluzione è stata provata per la prima volta al Kehala Ralli poche settimane fa sempre da Tanak e Jarveoja. La novità dovrebbe essere testata tra oggi e domani anche da Thierry Neuville e Dani Sordo, quest'ultimo sempre più vicino all'accordo per rimanere un altro anno ad Alzenau.

I flap modificati, dunque, sembrano aver trovato un consenso maggiore rispetto alla soluzione provata nei test di sviluppo che Hyundai ha svolto lo scorso giugno, appena interrotto il divieto di test imposto dalla Federazione Internazionale dell'Automobile per evitare che alcuni team potessero trarre vantaggio dal luogo della sede qualora questo si fosse trovato ad avere meno restrizioni rispetto ad altri causa COVID.