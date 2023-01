WRC | Hyundai: ecco cosa c'è dietro l'arrivo di Abiteboul

La facciata, la parte mostrata a tutti sono le difficoltà di inizio 2022, seguite poi da 5 vittorie e una ripresa che lascia ben sperare per la stagione 2023 del WRC. Ma, come in ogni struttura, non esiste solo il lato che si mostra a tutti. C'è anche altro celato dietro alla maschera, ci sono correnti diverse che lavorano per la stessa impresa, ci sono vedute e visioni differenti, ci sono opportunità per trovare il modo di imporre la propria idea, il proprio volere, la propria politica delle cose. E Hyundai Motorsport è passata in mezzo a diversi scenari in 12 mesi senza una guida legittimata dopo la separazione da Andrea Adamo consumatasi alla fine del 2021.

Tutto questo, inevitabilmente, porta a terremoti interni. Scosse violente, movimenti tellurici d'assestamento. Per poi sfociare in cambiamenti di grande entità, ma anche a spostamenti impercettibili, che però hanno il potere di modificare lo status quo delle cose. Un anno in cui Hyundai è partita nel 2022 già rincorrendo gli avversari, con una vettura arrivata tardi e sviluppata altrettanto in ritardo per l'OK al progetto arrivato ben oltre il lecito dalla Corea del Sud.

Julien Moncet, vice team principal e reggente nel 2022, ha fatto ciò che ha potuto. Ma alle sue spalle si sono mosse forze per lui difficili da gestire, ben sapendo che il suo ruolo era sempre labile, con Hyundai alla caccia del reale sostituto di Andrea Adamo. 12 mesi sono serviti per trovarlo e anche di più per annunciarlo. Il 12 gennaio 2023 Cyril Abiteboul è diventato a tutti gli effetti il team principal di Hyundai Motorsport e responsabile della sezione Customer Racing.

Abiteboul, fermo da quasi 2 anni dopo il licenziamento da parte di Renault, è stato la scelta fatta ,sulla carta, con coscienza: ex team principal di Formula 1 e manager dall'esperienza pluriennale nel motorsport. Poi, però, è bene approfondire la scelta fatta da Hyundai e ricaduta sul parigino classe 1977. Tanta esperienza nel motorsport, ma, di fatto, a digiuno da sempre di rally, di WRC, di Hyundai Motorsport e dalle dinamiche di questo sport così diverso dalla Formula 1 in quasi tutti i suoi aspetti.

Ma com'è nata la scelta di Hyundai? Com'è arrivato Cyril Abiteboul al ruolo di team principal del team di Alzenau? Per trovare la risposta è bene partire da quando tutto è cominciato. Ossia dalla separazione tra la Casa coreana e Andrea Adamo. Dopo l'addio del manager e ingegnere piemontese, Hyundai è andata alla ricerca di un sostituto. La caccia al nuovo team principal si è rivelata vana per questioni soprattutto legate al budget disponibile.

Diverse persone sono state contattate nel corso del 2022 per il ruolo vacante. I mesi s'accavallavano e Moncet continuava a rimanere a capo di Hyundai Motorsport. Sia Thierry Neuville che Ott Tanak, ai microfoni della stampa, hanno a più riprese invocato l'arrivo di un team principal che potesse mettere ordine ad Alzenau e dare nuovamente la direzione a un team che secondo i piloti stessi aveva tutto, meno che un capo.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, Julien Moncet, Deputy Team Director & Powertrain Manager, Hyundai World Rally Team, Sean Kim, Hyundai Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Dietro le dichiarazioni, però, le acque si stavano già muovendo. All'interno di Hyundai Motorsport c'era una corrente che avrebbe voluto riavere ad Alzenau Andrea Adamo, figura che nel 2019 e nel 2020 era riuscita a portare il team coreano alla conquista di due titoli iridati Costruttori. L'unico manager sino a ora capace di portare a casa Mondiali. Un'altra corrente, invece, che spingeva per un'altra soluzione così da avere più voce in capitolo nelle decisioni di presente e futuro del team.

La storia recente racconta uno svolgimento della trama molto chiaro e chi fosse nelle fazioni in questione: Ott Tanak ha lasciato Hyundai Motorsport con un anno d'anticipo rispetto al termine naturale del contratto (sarebbe scaduto al termine del 2023), mentre al comando del team è arrivato l'ingegnere ed ex manager di F1 Cyril Abiteboul, fermo da due anni e in cerca di impiego dopo la separazione spinta da Renault. Il buon rapporto tra il management che, tra gli altri, cura anche gli interessi sportivi di Neuville e la famiglia Abiteboul ha portato Cyril a iniziare una trattativa con Hyundai, poi sfociata nell'accordo trovato tra le parti lo scorso dicembre e formalizzato con l'annuncio ufficiale a metà di questo mese.

I tasselli del mosaico, se letti nel modo corretto dopo la recente sistemazione, parlano di una vittoria interna della corrente rimasta ad Alzenau su tutte le altre sia dal punto di vista sportivo, ma anche se non soprattutto da quello politico-decisionale. Forse anche per riconoscenza per il lavoro svolto dal 2014 a oggi, ma certamente per capacità di muoversi nel modo più opportuno per aumentare la propria considerazione all'interno di una squadra.

Tornando a Hyundai, allo stato attuale, il team è in mano a un manager che dovrà imparare tutto dei rally e del WRC. Lui stesso si è presentato con questa frase piuttosto eloquente e: "Non vedo l'ora di immergermi nella comunità dei rally e scoprire di più su questo sport spettacolare. Hyundai mi ha dato il suo supporto per rendere il passaggio a questo ruolo più facile possibile e non vedo l'ora di iniziare".

Non sarà una ripartenza da zero, ma poco ci manca. Anche perché all'interno dell'azienda, ad Alzenau, non tutto sta andando per il meglio. Un reparto interno è in disarmo e resta da capire se il nuovo ruolo affidato all'ex vice team principal Julien Moncet – un posto nelle ricerche delle future tecnologie di Hyundai - sia stata una decisione presa da Moncet e da Hyundai o solo unilateralmente. Il tempo a disposizione di Abiteboul è poco: tra qualche giorno scatterà il WRC 2023 con il Rallye Monte-Carlo. Sembra già essere una lotta contro il tempo.

Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport team principal with the drivers line-up Photo by: Hyundai Motorsport