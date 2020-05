WRC: Hyundai col tridente in Finlandia e la sorpresa Breen

La Hyundai Motorsport si mette avanti coi lavori e annuncio il suo tridente d'attacco per il Rally di Finlandia.

La gara del WRC è tutt'ora in dubbio a causa della pandemia di Coronavirus, per la quale gli organizzatori e la FIA stanno cercando una soluzione nel caso non si potesse correre nel weekend del 6-9 agosto.

In tutti i casi, ad Alzenau gli uomini capitanati da Andrea Adamo (del quale oggi è il compleanno, auguri da tutta la redazione!) hanno deciso di iniziare a preparare tre Hyundai i20 Coupé WRC per il round di Jyväskylä.

Oltre alle solite due coppie formate da Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul e Ott Tänak-Martin Järveoja, si aggiunge la terza composta da Craig Breen e Paul Nagle.

L'irlandese è la sorpresa e torna quindi in azione nel WRC dato che quest'anno è stato annunciato che prenderà parte al FIA ERC con la i20 R5 del BRC Racing Team in collaborazione con il Team MRF Tyres.

"Chiaramente abbiamo anticipato i tempi con l'annuncio per questo rally, ma io e Paul non vediamo l'ora di tornare in macchina!", ha commentato Breen.