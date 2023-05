WRC | Hyundai: anche Suninen in lizza per la terza i20 N Rally1

Hyundai Motorsport, la ricerca continua. Il team di Alzenau sta preparando il Rally Italia Sardegna, prossimo appuntamento e giro di boa del WRC 2023, ma è anche concentrato sul presente e il futuro.

Mentre Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Dani Sordo sono al lavoro per svolgere i test pre-evento che si terrà dall'1 al 4 giugno nel nord della Sardegna, i vertici stanno lavorando per trovare il giusto nome del pilota che sarà chiamato a sostituire il compianto Craig Breen.

Alcune settimane fa Cyril Abiteboul, team principal di Hyundai, aveva fatto sapere che l'intenzione sarebbe stata quella di trovare un equipaggio non solo per il presente, ma proponibile anche in futuro. Insomma, un investimento a breve-medio termine e non un semplice rimpiazzo per il vuoto fisico e morale lasciato dalla scomparsa di Breen, deceduto lo scorso 13 aprile a causa di ferite mortali riportate in un incidente nei pressi di Lobor, mentre era intento a preparare il Rally di Croazia assieme al team.

Nel corso delle ultime settimane il primo nome uscito è stato quello di Emil Lindholm. Motorsport.com, grazie alle proprie fonti, ha saputo dell'interesse di Hyundai nei confronti del campione del mondo WRC2 in carica, impegnato anche quest'anno nella categoria assieme al team TokSport con l'intento di difendere l'iride conquistato nel 2022.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Il finlandese, però, non è l'unico della lista. Hyundai è impegnata in alcuni test in Finlandia con Teemu Suninen. L'ex pilota di M-Sport è in orbita Hyundai già da tempo e sta correndo attualmente nel WRC2 al volante della i20 N Rally2. Questi giorni, invece, sta aiutando il team a sviluppare la Rally1 sugli sterrati della Finlandia e Cyril Abiteboul ha ammesso che anche lui è della partita per diventare pilota ufficiale ed entrare nella rotazione assieme a Dani Sordo per spartirsi la terza i20 nel WRC.

"Possiamo confermare che Teemu Suninen sta testando la Hyundai i20 N Rally1 in Finlandia", ha detto Abiteboul. "Lo sta facendo per via della sua conoscenza del fondo finlandese, per il tipo di prove. E' anche naturale dargli del tempo al volante della i20 N Rally1, perché fa parte del nostro programma di sviluppo per la vettura. Teemu fa parte del nostro gruppo di piloti che possiamo chiamare per via del suo programma nel WRC2 e non è la prima volta che prova la vettura".

Suninen non è all'esordio sulla i20 Rally1. Ha già avuto modo di provarla in precedenza per aiutare il team a svilupparla e ora si trova tra i favoriti nella rosa di candidati al terzo sedile del team che corre nella classe regina del WRC.

"Ha già provato la i20 Rally1 in altri test di sviluppo. Sappiamo che ci sono state delle voci riguardo l'equipaggio che potrebbe entrare in rotazione per la terza vettura fino alla fine della stagione. Chiaramente Teemu è uno dei piloti che stiamo valutando potenzialmente per aggiungerlo alla nostra line up, ma non siamo in una posizione tale da poter confermare nulla in questo momento", ha concluso Abiteboul.