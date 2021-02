WRC: Fourmaux titolare del team M-Sport al Rally di Croazia

Il team M-Sport Ford sta vivendo un 2021 di transizione, schierando 2 Ford Fiesta WRC Plus a ogni evento della stagione iniziata lo scorso gennaio e preparando intanto la nuova vettura, quella che dovrebbe essere la Ford Puma Rally1 ibrida, per la prossima stagione.

Quest'anno il team diretto da Richard Millener schiererà in tutti e 12 gli eventi del Mondiale un solo equipaggio, quello formato da Gus Greensmith e Elliott Edmondson, mentre sulla seconda Fiesta ci sarà un'alternanza piuttosto particolare.

In alcune gare ci saranno Teemu Suninen e Mikko Markkula - così com'è accaduto a Monte-Carlo e come accadrà al Rally Arctic Finland - mentre in altre gli esordienti Adrien Fourmaux e Renaud Jamoul.

Proprio l'equipaggio francese ha ricevuto notizia nel corso delle ultime ore che farà il suo esordio nel WRC al volante della Ford Fiesta Word Rally Car al Rally di Croazia, ossa al terzo appuntamento del Mondiale Rally 2021.

Fourmaux ha annunciato ieri che Red Bull seguirà la sua carriera da vicino, diventando azienda che lo supporterà come già fa per altri piloti di talento del WRC (tra gli altri, Ogier, Neuville, Rovanpera). Questo lo aiuterà a trovare spazio anche in M-Sport, al di là della stima che il team ha per il pilota francese.

"Adrien e Renaud sono intelligenti, veloci, e hanno un potenziale molto alto. Non vediamo l'ora di scoprire i loro progressi e come potranno svilupparsi nel corso di quest'anno che, per loro, sarà molto importante", ha dichiarato Richard Millener, team principal di M-Sport.

"Sono molto contento di correre nella classe maggiore del WRC e di seguire le orme dei miei eroi del WRC", ha invece dichiarato Fourmaux. Grazie all'accordo con Red Bull, la sua Ford Fiesta R5 MKII che userà al Rally Arctic Finland in questo fine settimana assomiglierà molto a quella usata nel 2017 e nel 2018 da Sébatien Ogier, proprio quando era pilota M-Sport. Stesso discorso per quando potrà correre al volante della versione WRC della Fiesta, ovvero in Croazia, nel weekend che andrà dal 23 al 25 aprile.