WRC: Fourmaux sceglie Alex Coria come navigatore in Finlandia

Il nuovo navigatore di Adrien Fourmaux per il Rally di Finlandia del FIA WRC sarà Alexandre Coria.

Il pilota della M-Sport aveva annunciato qualche giorno fa la separazione dal belga Renaud Jamoul, una volta terminato il Rally dell'Acropoli.

Per il prossimo impegno del Mondiale, sulla Ford Fiesta WRC Plus condotta dal francese vedremo il suo connazionale 28enne, che in carriera negli ultimi anni ha affiancato Yohan Rossel, Emmanuel Guigou e Jean-Mathieu Leandri a livello internazionale, fra WRC3 ed ERC con auto Rally2 e R-GT.

"Sono felice di annunciare che Alexandre Coria sarà con me in Finlandia - ha detto Fourmaux - Sarà molto impegnativo e cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo tante cose da scoprire, ma adoro le sfide!"