WRC: fiducia sullo svolgimento del Rally di Svezia

Il Rally di Svezia sarà il prossimo appuntamento del WRC 2020, ma sino a poche ore fa gli addetti ai lavori hanno avuto ben più di un timore di veder annullato il secondo rally del Mondiale iniziato il fine settimana scorso.

In Svezia, fino a pochi giorni fa, solo le speciali di domenica erano ricoperte di neve mentre, le stage da giovedì a sabato, completamente sterrate. Il timore di dover saltare un altro evento del WRC dopo l'uscita dal calendario del Rally del Cile era alto.

Gli organizzatori dell'evento hanno emesso un comunicato nelle ultime ore in cui si sono detti più che fiduciosi riguardo il corretto svolgimento della corsa scandinava.

"Gli organizzatori del Rally stanno lavorando al massimo per preparare il secondo appuntamento del WRC 2020, che si disputerà nella regione Varmland in Svezia e, in parte, anche in Norvegia".

"Nonostante le pessime condizioni meteo, gli organizzatori della corsa sono fiduciosi, perché il meteo dovrebbe irrigidirsi nei prossimi giorni portando gelate sulle strade e anche un po' di neve prima dell'evento.

Glenn Olson, amministratore delegato del Rally di Svezia, ha incontrato la settimana scorsa i promotori del WRC e i vertici della sezione Rally della FIA. Sia la FIA che i promotori WRC si sono detti a loro volta convinti di riuscire a correre in Svezia, a condizione però che il clima faccia la sua parte.

"Continueremo a tenere aggiornati in maniera costante sia la FIA che il WRC riguardo le previsioni meteo. Non vediamo alcun problema nello svolgimento dell'evento. Il clima è un aspetto della corsa che non possiamo controllare, ma la nostra organizzazione sta lavorando duramente per prepararsi a un'altra grande edizione del Rally di Svezia, sia per i piloti che per i fan".

Scorrimento Lista Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Ford Fiesta WRC, M-Sport Ford 1 / 24 Foto di: M - Sport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 2 / 24 Foto di: Austral/Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 3 / 24 Foto di: Austral/Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 4 / 24 Foto di: Austral/Hyundai Motorsport Umberto Scandola, Andrea Gaspari, Skoda Fabia R5 5 / 24 Foto di: Massimo Bettiol Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 6 / 24 Foto di: Austral/Hyundai Motorsport Mads Ostberg, Torstein Eriksen, Citroën C3 WRC, Citroën World Rally Team 7 / 24 Foto di: Citroën Communication Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Ford Fiesta WRC, M-Sport Ford 8 / 24 Foto di: M - Sport Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Ford Fiesta WRC, M-Sport Ford 9 / 24 Foto di: M - Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing 10 / 24 Foto di: Toyota Racing Ott Tanak, Martin Järveoja, Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing 11 / 24 Foto di: Toyota Racing Andreas Mikkelsen, Anders Jäger, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 12 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Teemu Suninen, Mikko Markkula, Ford Fiesta WRC, M-Sport 13 / 24 Foto di: M - Sport Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila, Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing 14 / 24 Foto di: Toyota Racing Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 15 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Elfyn Evans, Daniel Barritt, Ford Fiesta WRC, M-Sport Ford 16 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Ford Fiesta WRC, M-Sport Ford 17 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing 18 / 24 Foto di: Toyota Racing Andreas Mikkelsen, Anders Jäger, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 19 / 24 Foto di: Austral/Hyundai Motorsport Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing 20 / 24 Foto di: Toyota Racing Pontus Tidemand, Jonas Andersson, Skoda Fabia R5 21 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Ott Tanak, Martin Järveoja, Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing 22 / 24 Foto di: Toyota Racing Andreas Mikkelsen, Anders Jäger, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 23 / 24 Ott Tanak, Martin Järveoja, Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing 24 / 24 Foto di: Toyota Racing

Related video