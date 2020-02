WRC: Evans vince il Rally di Svezia. Rovanpera a podio!

L'incantesimo è stato spezzato. A 2 anni dal primo e sino a oggi unico successo della carriera nel WRC ottenuto nella gara di casa, il Rally del Galles Gran Bretagna 2017 quando ancora difendeva i colori del team DMACK, Elfyn Evans è tornato a vincere e lo ha fatto nella maniera migliore: dominando il Rally di Svezia mutilato dalle terribili condizioni meteo.

La Gara di Evans è stat perfetta sin dalla prima prova, poi nelle due giornate più lunghe ha creato il margine con cui ha potuto controllare la corsa nella Power Stage, ma l'aspetto che più deve preoccupare gli avversari è la confidenza che Elfyn ha trovato sin da subito con la Yaris, come se si fosse ricreata la strepitosa sintonia che nel 2019 ha portato Tanak a vincere il titolo iridato Piloti proprio con la Toyota.

Ora Evans, grazie a questo successo, si è portato in vetta alla classifica generale Piloti, a pari merito con Thierry Neuville. Entrambi hanno 42 punti, ma Evans sarà costretto ad aprire tutte le speciali del Rally del Messico per via del secondo piazzamento migliore rispetto a quello del belga. Evans ha una vittoria e un terzo posto, mentre Neuville ha una vittoria e un sesto posto. Il merito del pilota della Hyundai è quello di aver totalizzato 9 punti sui 10 a disposizione nelle Power Stage sino a ora affrontate.

Dopo lo spaventoso incidente di Monte-Carlo, arriva la redenzione per Ott Tanak con una gara solida e veloce, in cui ha mostrato di essere ancora il pilota del 2019, anche se solo a sprazzi. La sua stagione comincia dalla Svezia, con una prestazione che deve dargli fiducia (posto che l'abbia mai persa, ne dubitiamo) e rilanciare le sue ambizioni per difendere il titolo che nel 2019 ha ampiamente meritato.

Oltre a un Evans strepitoso, Toyota può festeggiare il primo podio della giovane stella Kalle Rovanpera. Una prestazione a dir poco abbagliante per il giovane talento finlandese, che ha battagliato per il podio non certo con un pilota qualunque, bensì Sébastien Ogier, l 6 volte campione del mondo WRC.

Stupenda l'utima prova, la Power Stage, in cui ha addirittura ottenuto il miglior tempo assoluto portando a casa 5 punti ulteriori avendo chiuso davanti a tutti. Considerevole anche l'emozione che traspariva dagli occhi del padre, Harri, e da quelli di Tommi Makinen, che vede la sua scommessa trasformarsi in breve tempo in realtà.

Per Ogier un altro fine settimana al di sotto delle aspettative. Dopo il secondo posto ottenuto in extremis a Monte-Carlo, arriva un quarto posto a dir poco amaro, perché il podio lo ha perso all'ultima prova contro un pilota molto giovane che, a sua disposizione, aveva il medesimo mezzo. E' palese come Séb non sia ancora a suo agio con la Yaris e sia alla ricerca del miglior compromesso tra assetto e guida per essere efficace come lo era Tanak lo scorso anno e come lo è ora Evans.

Appassionante il duello a cui hanno dato vita Esapekka Lappi e Thierry Neuville. I due si sono affrontati per due giornate, con il finlandese del team M-Sport che a fine gara ha avuto la meglio sul belga della Hyundai per appena 1"4. Neuville ha sfoderato un'ottima prestazione nella Power Stage, ma questa non è stata sufficiente per recuperare tutto lo svantaggio che aveva accumulato ieri nei confronti del rivale.

Dietro al belga ecco Craig Breen con la terza Hyundai i20 Coupé ufficiale. Il nord-irlandese non ha mai trovato il giusto feeling con la vettura, lottando dunque per le posizioni di rincalzo della Top 10. C'è però da capirlo: Craig non correva su una WRC Plus da tanti mesi. Ha deluso - lui senza attenuanti - Teemu Suninen, ottavo alla fine e anche lui senza un passo sufficiente se comparato alla gara fatta dal compagno di squadra Lappi, che ha chiuso in Top 5. Suninen ha preceduto solo l'ultima WRC Plus, la Toyota Yaris di Takamoto Katsuta.

Mads Ostberg si conferma pilota di altra categoria vincendo anche la classifica WRC2 del Raly di Svezia. Il norvegese di Citroen Racing ha colto la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta a inizio anno a Monte-Carlo ed è già in fuga nel Mondiale con 50 punti. Ole Christian Veiby si è dovuto accontentare della seconda posizione, staccato di 23"4 al volante della Hyundai i20 New Generation R5 supportata da Hyundai Motorsport. Terzo posto per l'ex campione del mondo della categoria, Pontus Tidemand, al volante dell'unica Skoda Fabia R5 Evo.

Per quanto riguarda il WRC3, grande vittoria ottenuta da jari Huttunen al volante di una Hyundai i20 New Generation R5 privata. La lotta per il successo è stata tirata sino alla Power Stage, con il finnico che è riuscito a battere il connazionale Emil Lindholm su Skoda Fabia R5 Evo.

Rally di Svezia - Classifica finale