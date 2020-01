WRC, Evans sicuro: "Ordini di squadra? Non ne riceverò"

Elfyn Evans ha dovuto battagliare per tutta la seconda tappa del Rallye Monte-Carlo con Sébastien Ogier per riuscire a chiudere davanti a tutti nella classifica generale del primo evento del WRC 2020, ma alla fine c'è riuscito.

Il gallese ha vinto una sola speciale nella giornata odierna, ma è stata sufficiente. Nella PS11 lui e Ogier si sono trovati a pari merito con il tempo di gara complessivo, ma a designare leader il 31enne è stata la prova successiva.

Evans ha interpretato perfettamente le zone più ghiacciate nonostante tutti fossero su gomme SuperSoft e in quel punto ha fatto la differenza su Ogier. Eppure, nell'ultima curva ghiacciata della PS12, Evans ha rischiato di veder andare in fumo tutti gli sforzi fatti fino a quel momento.

"Il giro pomeridiano è stato molto difficile. Abbiamo optato per avere tutte gomme slick, ma tutti hanno fatto la stessa scelta. Dunque tutte le parti delle prove ricoperte da ghiaccio erano davvero complicate e insidiose. E' andato tutto bene tranne proprio alla fine, nell'ultima curva ghiacciata. L'ho affrontata in maniera troppo ottimista, stavo spingendo un po' troppo in quel punto. Siamo usciti, ma ho giocato il mio jolly del fine settimana in quella curva. Per fortuna non ci siamo arenati nel fosso".

"E' sicuramente bello essere nelle parti nobili della classifica e lottare con i migliori. Ma onestamente stiamo andando bene dall'inizio della settimana e sono concentrato solo su quello che devo fare, su quello che sta succedendo, anche perché domani sarà una grande lotta. Siamo tutti vicini e domani sarà una giornata complicata".

"Per il momento è stato un bel fine settimana, ma molto intenso. Avverto la pressione e le condizioni qui sono sempre complicate. Non sarà facile, ma stiamo facendo un buon lavoro e speriamo di continuare così. L'obiettivo è vincere. Ma domani ci aspetta una giornata di battaglie".

Evans, alla fine, ha anche voluto allontanare ogni possibilità di gioco di squadra atto a favorire Sébastien Ogier e la sua rincorsa al settimo titolo iridato, parlando della Toyota come di un team che non detta condizioni. Almeno all'inizio della stagione. "Non ho ancora ricevuto ordini di scuderia per ora. E non credo che ne riceverò".