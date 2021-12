WRC | Evans: "Senza Ogier, per il titolo la lotta sarà aperta"

Il WRC, con il Rally di Monza, ha salutato definitivamente Sebastien Ogier. Il pilota di Gap ha deciso di abbandonare la disciplina in cui ha vinto ben otto campionati del mondo - nella quale va detto si dedicherà a qualche apparizione saltuaria - scegliendo di prepararsi in maniera concreta per cimentarsi nel WEC.

Toyota, quindi, vede in Elfyn Evans il suo pilota titolare più esperto al via della stagione 2022. Il britannico di Dolgellau, classe ‘88, sarà al volante della GR Yaris Rally1 in compagnia di Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta, vestendo i panni di colui che, negli ultimi due mondiali, ha saputo tenere testa ad Ogier, rischiando di vincere l’iride nel 2020.

Come ben sappiamo, la prossima stagione sarà teatro di importanti cambi regolamentari, con le WRC Plus che verranno pensionate dalle Rally1, prime vetture ibride della storia della categoria. Grande annata di cambiamenti da vivere senza il pilota che, nell’ultimo decennio, è stato senza mezzi termini il faro della categoria.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

“Penso che il prossimo anno sarà davvero molto combattuto” rivela Evans a Motorsport.com. “CI sono piloti molto veloci e che lotteranno per emergere ed affermarsi. Va detto che un regolamento che introduce vetture ibride come quelle che avremo lascia molto spazio all’ignoto”.

Il fatto di essere il pilota più esperto al volante della Yaris non sarà equivalente a vestire i gradi del leader di casa Toyota, come lo stesso Evans ci tiene a precisare.

“Potrò anche essere il più maturo ed il più esperto del team, ma sappiamo che in Toyota si parte sempre tutti alla pari. Non ci sono pressioni esagerate o troppe aspettative nei confronti di uno o dell’altro, penso che questo sia il miglior modo di gestire le cose. Poter contare ancora sul supporto di Seb sarà sicuramente utile alla causa per tutti quanti”.

La preparazione in vista della stagione 2022 per Evans non è andata liscia come l’olio, dopo ave sofferto di un brutto incidente nel mese di novembre. Il team, tuttavia, è speranzoso e fiducioso nel riuscire a schierare una vettura che possa fare bene al prossimo Monte Carlo, in programma dal 20 al 23 gennaio prossimo.

