Finalmente è il tempo di tornare a godere dello spettacolo offerto dal WRC. In occasione del Rally d'Estonia, che si correrà dal 4 al 6 settembre 2020, Hyundai ha svelato la propria line-up. Immancabili Ott Tanak, campione del mondo in carica, e Thierry Neuville ai quali si aggiunge al volante della terza i20 Plus Craig Breen, navigato da Paul Nagle.

Il WRC Estonia si correrà su terra, nella provincia di Tartu. In classifica piloti, al momento il sei volte iridato Sebastien Ogier guarda tutti dall'alto con 62 punti, 8 in più del suo compagno di team e portacolori Toyota, Elfyn Evans, e 20 lunghezze proprio su Neuville. Più staccato, anche per via del tremendo incidente del Rally di Montecarlo, Tanak, a quota 38.

Nel mondiale costruttori, la Yaris detta legge con 110 punti contro gli 89 di Toyota e i 65 di Ford M-Sport.