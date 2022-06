WRC | Esordio di Van Gisbergen in Nuova Zelanda su una Skoda

L'idolo locale parteciperà all'evento di casa su terra, dopo che l'anno scorso si era distinto nel City of Auckland Rally seguita, per poi vincere il Battle of Jack's Ridge.

Da allora Van Gisbergen ha intrapreso un programma parziale nel Campionato Australiano alla guida di una Skoda Fabia R5 gestita dalla Race Torque di Perth, arrivando secondo al debutto a Canberra all'inizio del 2022.

Guiderà la stessa macchina affiancato da Glen Weston come co-pilota nella classe WRC2 per il suo debutto nel campionato mondiale il weekend del 29 settembre - 2 ottobre.

Secondo Van Gisbergen, l'idea di partecipare a questa gara porta a galla ricordi d'infanzia.

"Ho frequentato a lungo la zona e ho partecipato a tutti i rally quando ero giovane e guardavo il Rally di Nuova Zelanda - ha detto la stella della Supercars - È sempre stato un sogno, ma non ho mai avuto la possibilità di correrlo".

"I miei ricordi più belli sono quelli di quando ero bambino. Prima che venisse costruito la Manukau Super Stage, la facevano sulla strada del Totara Park, non lontano da dove sono cresciuto. Era l'inizio degli anni '90 ed era di notte. Ricordo che ero sulle spalle di papà e guardavo le auto passare di lì".

"Per me è bello essere ora dall'altra parte del fiume!".

Shane van Gisbergen, Race Torque Engineering Skoda R5 Photo by: Australian Rally Championship

Nonostante l'inizio positivo della sua carriera nei rally in Nuova Zelanda e in Australia, Van Gisbergen ha aggiunto che sta tenendo i piedi per terra.

"Devo abituarmi alle note, a conoscere le strade neozelandesi e a migliorare. Il ritmo è il mio punto di forza per quanto riguarda la velocità".

"Non mi aspetto alcun risultato. Per me sarà già incredibile partecipare all'evento, vedere le PS gremite di tifosi e il parco assistenza sul lungomare di Auckland, sarà un evento fantastico".

"Non vedo l'ora di partecipare. Voglio solo fare un buon lavoro e non sbagliare, arrivando alla fine e far parte di questo incredibile evento".

Van Gisbergen si è classificato quinto nella classe GTE Pro alla 24 Ore di Le Mans lo scorso fine settimana a bordo di una Ferrari della Riley Motorsports, e tornerà nell'abitacolo della Supercars della Darwin Triple Crown questo fine settimana.