WRC, Elena: "Come passo il mio tempo? Gioco... a bocce!"

Hyundai Motorsport continua a lavorare per fare in modo di essere più vicina alle persone anche in questo momento in cui la pandemia da coronavirus ha costretto tutti a restare in casa e continuerà a farlo ancora per qualche settimana.

Nelle ultime ore ha diffuso un'intervista al simpatico 9 volte campione del mondo rally - categoria dedicata ai navigatori - Daniel Elena, copilota di Sébastien Loeb. L'estroso monegasco ha raccontato come stia passando questo momento di isolamento, non senza usare la sua solita ironia e sottolineare quale sia una delle sue più grandi passioni, le bocce, assieme a una novità assoluta nella sua vita: il giardinaggio.

In questo momento dove ti trovi?

"In questo momento mi trovo in campagna, nel sud della Francia. Ogni cosa sta andando bene ma, chiaramente come per tutti, i giorni sono lunghi quando sei costretto a stare chiuso in casa. Fortunatamente ho un giardino, per cui per me è facile uscire, fare un po' di giardinaggio e giocare un po' a bocce".

Ma sei un buon giardiniere?

"Non sono affatto un buon giardiniere! Non ho mai fatto giardinaggio prima d'ora. Ho provato a piantare qualche cosa ma è tutto completamente nuovo per me. Non sono sicuro di cosa salterà fuori alla fine! Di solito vivo a Monte-Carlo, oppure viaggio o sono molto impegnato. E' inusuale per me essere nello stesso posto per così tanto tempo".

Hai un campo di bocce... a casa?

"Certo. Per allenarsi va bene, ma quando si gioca da soli come devo fare ora non è affatto facile. Come nei rally, però, si tratta di allenarsi per migliorare. Forse quando questa situazione sarà finita, sarò più bravo. Di sicuro sono il migliore... di me stesso. Forse dovrò allenare i membri di Hyundai Motorsport a giocare a questo gioco".

Quanto è importante per atleti come voi passarvi il tempo e mantenervi in allenamento?

"Per noi è assolutamente importante passare il tempo e mantenersi in salute. A volte gioco alla PlayStation, guardo un po' di tv, passo un po' di tempo a seguire la situazione quotidiana navigando in Internet. Ma non è facile per tutti. Ci sono molte persone che sono molto meno fortunate, quelle che appartamenti più piccoli o senza giardino. Sono situazioni molto più difficili".

Loeb ha fatto sapere che si sta allenando simulando alcune speciali alla PlayStation. Come te la cavi ai videogiochi?

"Ai giochi di Rally faccio del mio meglio. Ma sono riuscito a confermare di essere più bravo come navigatore. Faccio fatica a finire la maggior parte delle tappe perché è molto impegnativo. Lascio la guida a Séb, senza dubbi!".

Riguardi a volte i vostri vecchi video su YouTube?

"Sì, a volte riguardo vecchi eventi su YouTube. Ci sono molti ricordi e mi vengono in mente. Guardo gare di McRae, di Burns, e naturalmente quando eravamo più giovani. E' bello avere tutti questi montaggi dei fan su YouTube. E' come far solidarietà online cercare di mettere assieme tutti questi momenti speciali da far rivivere per passare questi giorni così lunghi e difficili".

La scorsa settimana abbiamo saputo da Loeb che gioca a Monopoli. Tu a cosa giochi?

"Io gioco a Scarabeo. Ma è una versione speciale chiamata 'Le parole di Danos'!".

Non con Séb?

"No, no, no! Con lui sarebbe impossibile. Lui è un pilota. Con lui siamo rimasti in stretto contatto, condividendo alcune foto e aggiornamenti. Ricevo molti messaggi anche da Andrea (Adamo). Vuole sapere se stiamo tutti bene. E' un buon capo e si tiene regolarmente in contatto con tutti noi, piloti e navigatori. Noi vogliamo tornare a correre appena sarà sicuro farlo!".

Hai un messaggio per i fan di tutto il mondo?

"Certo. Rimanere a casa in questo momento è la cosa più importante. Se tutti rispettano le regole rimanendo a casa, aspettando un po', possiamo sperare che tutta questa situazione passi più in fretta. Penso anche ai membri della nostra squadra, spedo che siano tutti al sicuro. Usciremo da questo momento e lo faremo attaccando al massimo".