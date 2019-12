WRC: ecco le prime foto dell'esordio di Rovanpera con Toyota

Kalle Rovanpera ha definitivamente smesso i panni del pilota Skoda campione del mondo WRC2. Da ieri ha iniziato a fare sul serio. Lo aspetta il WRC, la massima espressione al mondo per quanto riguarda la categoria rally.

Ieri il 19enne ha fatto il suo esordio al volante della Toyota Yaris WRC Plus e lo ha fatto da pilota titolare. A vederlo ieri mattina coperto, quasi nascosto, da cuffia nera e giubbotto blu, sembrava essere un semplice ragazzo appassionato di vetture da corsa.

Invece è il prospetto più luminoso da anni a questa parte, e deve ancora compiere 20 anni. Intanto oggi sulle Alpi francesi ha completato il primo test da pilota ufficiale del team Toyota Gazoo Racing WRC al volante della Yaris.

Kalle ha bisogno di fare tanti chilometri, perché passare da una vettura R5 - sebbene fosse la super Skoda Fabia R5 Evo ufficiale - a una WRC Plus è come passare dalla Serie B di calcio alla Serie A, e forse giocarsi un posto immediatamente in squadra nelle serate di coppa.

Ma quando uno sportivo merita e ha talento, non c'è età che tenga. Lo ha pensato anche Tommi Makinen, che gli ha dato una possibilità riservata a pochi. Il 4 volte iridato, oggi responsabile di Toyota WRC, si era innamorato di Kalle in un test fatto 2 anni fa sempre con la Yaris.

Da quel giorno ha solo pianificato il momento giusto per portarlo tra i grandi. Kalle ha preso le misure alla Yaris con un assetto da asfalto, quello che richiede il Rallye Monte-Carlo, ma la sua preparazione proseguirà nel corso dell'inverno con test e un'apparizione al Rally Arctic Lapland di Rovaniemi sempre con la Yaris. Per Rovanpera il 2020 sarà l'anno di apprendistato. Dovrà sfruttarlo bene, perché accanto a lui avrà un pilota che ha già insegnato tanto a un certo Ott Tanak. Stiamo parlando di Sébastien Ogier.