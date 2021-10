WRC: ecco le combinazioni per Ogier già iridato in Catalogna

Il momento della verità si avvicina. Chi tra Sébastien Ogier ed Elfyn Evans sarà il campione del Mondo WRC 2021? Il titolo, che finirà certamente in mano a uno dei due piloti Toyota, potrebbe essere assegnato già in questo fine settimana, al Rally di Catalogna.

Dopo il grande successo ottenuto al Rally di Finlandia, Elfyn Evans si è rilanciato nella classifica generale, passando da 44 punti di distacco da Sébastien Ogier ai 24 attuali. Il gallese ha raccolto il massimo possibile, 30 punti, mentre Ogier ne ha incamerati 10.

Ora, a 2 rally dal termine della stagione 2021, è giunto il momento di fare i conti e capire in che modo Sébastien Ogier possa vincere l'ottavo titolo della carriera già in Catalogna. Il francese è infatti l'unico a poter uscire iridato da questo weekend.

Elfyn Evans, nel migliore dei casi, potrebbe arrivare all'ACI Rally Monza Italia - ultimo appuntamento del WRC - con 6 punti di vantaggio nei confronti di Ogier. Questa soluzione si verificherà qualora Evans dovesse vincere il rally e la power stage, mentre Ogier fosse costretto al ritiro, senza prendere punti aggiuntivi nella Power Stage.

Ogier, invece, ha molteplici chance di vincere il titolo già in Catalogna. Partiamo dal fatto che, avendo 24 punti di vantaggio con 2 rally da disputare, qualora riuscisse a fare 6 punti in più di Evans sarebbe matematicamente otto volte campione del mondo. Con 30 punti di vantaggio su Evans, i giochi saranno fatti e definitivi.

Ipoteticamente, a Ogier potrebbe bastare chiudere al decimo posto e vincere la Power Stage, qualora Evans non riuscisse a chiudere la gara. Allo stesso modo, finendo nono e secondo nella Power Stage, ottavo e quarto nella Power Stage o settimo assoluto, senza prendere alcun punto nella Power Stage.

Cosa dovrà fare Evans per tenere aperti i giochi

Qualora invece sia Ogier che Evans dovessero essere vicini sino al termine della gara, le cose cambierebbero. Se Ogier dovesse vincere la gara, Evans dovrebbe quantomeno chiudere terzo e vincere la Power Stage, ma sperare anche che Ogier non riesca a chiudere la Power Stage in Top 5.

Qualora Ogier dovesse chiudere la gara al secondo posto, Evans non potrà fare peggio del sesto posto finale e della vittoria della Power Stage. Se Ogier dovesse chiudere al secondo posto e vincere la Power Stage, Evans non potrà fare peggio di terzo assoluto e cogliere il secondo posto nella Power Stage.

Insomma, per vincere l'ottavo iride al Rally di Catalogna, Ogier dovrà puntare a cogliere uno di questi 2 numeri: 30, ovvero il punteggio massimo garantito dall'evento, o il 6, ossia i punti in più da fare per laurearsi ancora una volta campione del mondo. Probabilmente, per l'ultima volta in carriera.

Le possibilità di Toyota per il Costruttori

In questo caso le possibilità di vincere l'iride Costruttori già in Catalogna saranno piuttosto alte per la Casa giapponese. A Toyota Racing basterà vincere l'evento e piazzare la seconda Yaris WRC Plus all'interno della Top 6. A quel punto Hyundai Motorsport non potrebbe più raggiungerla anche facendo il massimo dei punti all'ACI Rally Monza Italia.

Uno scenario non scontato, ma plausibile, considerando le grandi qualità di Sébastien Ogier - anche - su asfalto e la buona propensione mostrata su quel fondo da Evans e da un Kalle Rovanpera in grande crescita. Hyundai, però, potrà contare su grandi asfaltisti come Thierry Neuville - vincitore dell'evento nel 2019 - e del padrone di casa Dani Sordo. La lotta è ancora aperta. Sarà un weekend per cuori forti.