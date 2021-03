WRC: ecco la line up piloti Hyundai per il Rally di Croazia

Nei 2 mesi che intercorrono tra il Rally Arctic Finland e il Rally di Croazia tutti i team del WRC stanno lavorando alacremente per preparare la prossima gara, che si terrà dal 23 al 25 aprile.

Hyundai Motorsport, ad esempio, ha deciso di schierare alcuni suoi equipaggi in gare su asfalto per cercare di far prendere loro più confidenza possibile, senza usare i pochi giorni di test a loro disposizione come prevede il regolamento sportivo.

Due fine settimana or sono, Hyundai ha impiegato Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe al Rally il Ciocco e Valle del Serchio - prima gara valida per il Campionato Italiano Rally 2021 - per permettere loro di aumentare la loro confidenza in macchina, considerando il Rally di Croazia sarà il loro primo evento assieme interamente su asfalto.

L'equipaggio belga ha vinto la gara, ma al Ciocco Hyundai ha schierato anche Craig Breen e Paul Nagle. I due sono finiti fuori gara a causa di un incidente, ma la gara è servita non poco anche a loro.

Hyundai, infatti, ha deciso di schierare Breen e Nagle come terzo equipaggio al Rally di Croazia. Ad annunciarlo è stato proprio il team questa mattina, con un post pubblicato sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network.

Una scelta interessante, quella fatta dal team director Andrea Adamo. Breen e Nagle non corrono su asfalto nel WRC da diversi anni, mentre nelle line up a disposizione del team di Alzenau c'è anche quella formata da Dani Sordo e Borja Rozada. Lo spagnolo è da sempre uno dei migliori interpreti del fondo stradale. Forse però la sua poca esperienza con il nuovo navigatore ha consigliato i vertici del team a puntare ancora su Breen dopo l'Arctic Finland svolto il mese scorso.

Nessuna sorpresa, invece, per quanto riguarda gli altri due equipaggi. In rigoroso ordine di classifica Mondiale Piloti, al volante della i20 Coupé WRC numero 11 ci saranno Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, mentre sulla i20 Coupé WRC numero 8 i campioni del mondo 2019 Ott Tanak e Martin Jarveoja.