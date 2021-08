WRC: ecco la Hyundai i20 N Rally2 con la livrea per Ypres

Giorno dopo giorno, Hyundai Motorsport si avvicina a un momento molto importante. Stiamo parlando dell'esordio ufficiale della i20 N Rally2, la nuova vettura che cercherà in futuro di diventare il punto di riferimento della categoria - quella appena prima della classe regina, la Rally1 - e permettere a Hyundai di ampliare la propria clientela.

Domani, nello Shakedown del Rally di Ypres, Oliver Solberg e Jari Huttunen porteranno in prova la nuova vettura. Questa non avrà immediatamente il compito di vincere sugli asfalti del Belgio, ma di proseguire nella sua preparazione per diventare poi il vero riferimento tra qualche mese.

Solberg e Huttunen non avranno la pressione di dover vincere, ma avranno sì il compito di raccogliere dati preziosi su una gara di livello internazionale per rendere la i20 N Rally2 sempre più competitiva.

Intanto, nelle ultime ore, Oliver Solberg e Jari Huttunen hanno svelato la livrea che contraddistinguerà le i20 N Rally2 nella loro prima uscita ufficiale nel WRC2.

i colori sono quelli di Hyundai Motorsport Customer Racing, l'azzurro e il rosso-aranciato. Una colorazione molto simile a quella che già era utilizzata sulle i20 New Generation R5. Importante notare la maggiore differenza cromatica tra le due vetture: la i20 N Rally2 di Solberg avrà il cofano motore nero (foto copertina), mentre quella di Huttunen lo avrà di colore verde (foto sotto).+

Ricordiamo poi che una delle due vetture, dopo il Rally di Ypres, sarà inviata in Italia per permettere ad Andrea Crugnola di prendere parte al Rally del Friuli Venezia Giulia, gara valida per il Campionato Italiano WRC. Quella sarà la prima occasione di poter ammirare la nuova creatura di Alzenau sul suolo italiano.

Jari Huttunen, Mikko Lukka, Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Hyundai Motorsport