WRC: ecco il calendario 2021 uscito dal Consiglio Mondiale

Il Consiglio Mondiale del Motorsport si è riunito oggi per la terza e penultima volta in questo 2020 per prendere importanti decisioni anche per ciò che riguarda il WRC.

Nell'incontro di oggi è stato stilato il prossimo calendario del Mondiale Rally, quello del 2021. Questo, almeno dalla bozza pubblicata oggi, sarà composto da 12 eventi. 9 di questi si terranno in Europa, 1 in Africa, uno in Sud America e 1 in Asia.

Il Mondiale prenderà il via ne weekend che andrà dal 21 al 24 gennaio con il Rallye Monte-Carlo, seguito poi dal Rally di Svezia dall'11 al 14 febbraio.

La prima, grande novità del calendario 2021 è posta proprio dopo i primi 2 eventi. Stiamo parlando del Rally di Croazia, previsto a fine aprile. Ciò significa che, almeno al momento, tra il secondo e il terzo evento del Mondiale ci sarà oltre un mese di attesa.

Un evento anche nel mese di maggio. Per la precisione alla fine del mese, con il Rally del Portogallo, seguito pochi giorni più tardi dal Rally Italia Sardegna. La gara italiana tornerà alla solita collocazione, dunque a inizio giugno (il primo weekend del mese).

La prima gara fuori dal Vecchio Continente sarà il Rally del Kenya, meglio conosciuto come Safari Rally che si terrà nell'ultimo fine settimana di giugno.

Nel mese di luglio sarà svolto un solo rally. Si tratta di una bella riconferma, perché troveremo ancora il Rally Estonia. In agosto, invece, gli appuntamenti saranno 2. Il primo sarà il Rally di Finlandia, previsto il 1 del mese. Il weekend del 22 agosto ci sarà invece il Rally di Gran Bretagna, che dunque cambia collocazione.

Cambia posto nel calendario anche il Rally del Cile, che venendo svolto il 12 settembre diverrà il terzultimo appuntamento della stagione, nonché la seconda trasferta extra-europea dell'anno.

Rientra nel calendario WRC il Rally di Spagna-Catalogna dopo un anno di assenza. Tornerà ad essere il penultimo evento del Mondiale, ma anche l'ultimo in Europa prima del gran finale che si terrà in Giappone a metà novembre.

Restano dunque escluse 2 tappe sudamericane, i rally di Argentina e Messico, ma anche il Rally di Turchia, uno dei più belli e duri dell'intero panorama mondiale dei rally. Escluso anche il Rally di Germania, mentre il Rally di Monza, che chiuderà il Mondiale 2020, sarà tra le gare pronte a subentrare qualora uno dei 12 appuntamenti dovesse saltare per qualche motivo.

Calendario WRC 2021