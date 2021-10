WRC: la stagione 2022 sarà l'ultima della carriera per Dani Sordo

Dani Sordo, pilota del team Hyundai Motorsport di WRC, si ritirerà alla fine della stagione 2022. Prima o poi doveva succedere, ma dopo un paio d'anni solidi, forse i migliori della carriera, fa impressione pensare che tra poco più di un anno lo spagnolo appenderà il casco al chiodo.

"La prossima sarà la mia ultima stagione". Lo ha detto così Sordo. Una frase molto semplice rilasciata ad AS in un'intervista alla vigilia del Rally di Catalogna, a cui prenderà parte da pilota titolare Hyundai sulla terza i20 Coupé WRC per cercare di tenere viva la flebile speranza di Mondiale Costruttori della Casa coreana.

Sarà dunque l'ultimo rally di casa che disputerà al volante di una WRC Plus, "le Gruppo B della nostra generazione", le ha definite il nativo di Torrelavega. L'anno prossimo Sordo potrà correre al volante della i20 N Rally1 ibrida, figlia del nuovo regolamento che sarà introdotto il 1 gennaio dell'anno prossimo e che sarà valido per almeno 3 anni.

"Sono contento di provare a guidare le vetture ibride, ma le auto attuali sono fantastiche. Penso lo possano essere anche le nuove, ma sarà difficile battere quelle odierne, che sono state il Gruppo B di questa generazione. Hanno segnato un'epoca. Sono le auto più veloci, quelle in grado di fare le curve come mai avevo fatto prima, ma devo ammettere che mi piaceva di più la sensazione che mi davano auto come la Citroen Xara, che si muovevano di più, erano più naturali dal punto di vista della maneggevolezza. Con quelle attuali, in curva ti si spegne il cervello".

Dunque il rinnovo con Hyundai, quello firmato da Sordo pochi giorni fa, è annuale: "Era quello che volevo, e penso che anche loro siano felici". Mi piace che conti su di me e pensano che posso passare un altro anno ad aiutare la squadra. Conservo ancora intatta la passione, continuo a dare tutto me stesso, ed è qualcosa che vedo quando faccio un test o arrivo a un rally come quello in Catalogna. Senza la passione questo non funziona. Non voglio fare tutto il campionato, ma voglio fare alcune gare e collaborare con la squadra".

Per Sordo il Rally di Catalogna 2021 sarà il primo in cui sarà navigato da Candido Carrera. Il nuovo navigatore ha preso il posto di Borja Rozada qualche settimana fa e ha esordito nel WRC assieme a Sordo all'Acropoli, nel mese di settembre, arrivando al quarto posto.

L'ultimo, calendario permettendo, lo farà l'anno prossimo al volante della i20 N Rally1, poco prima di chiudere la carriera quando avrà già compiuto 39 anni. Sordo è infatti un classe 1983, nato il 2 maggio di quell'anno.