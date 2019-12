WRC, dal 2021 Pirelli fornitore esclusivo per quattro anni

Pirelli sarà fornitore esclusivo di pneumatici del FIA World Rally Championship per quattro anni a partire dal 2021, dopo che il Consiglio Mondiale FIA ha dato oggi la sua approvazione mediante voto elettronico.

Il gommista milanese darà quindi le coperture alle auto del Mondiale fino al 2024 per le categorie RC1 (Rally1) ed RC2 (Rally2), espandendo quello che già era il suo impegno per la Classe Junior WRC dal 2018, per non parlare del grande supporto fornito al FIA ERC.

Al bando indetto dalla Federazione Internazionale, Pirelli ha vinto contro MRF, Hankook e soprattutto Michelin, che da tempo forniva i propri prodotti alla massima serie rallistica.

"Questa è una nuova ed entusiasmante fase dello sviluppo del WRC e siamo felici di annunciare che Pirelli sarà il nostro fornitore esclusivo di gomme per quattro anni a partire dal 2021 - ha dichiarato il Direttore Rally della FIA, Yves Matton - Sono convinto che Pirelli porterà una vasta esperienza nella serie".