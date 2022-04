WRC | Croazia, PS7-8: Rovanperä domina la Tappa 1 su Neuville

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen hanno dominato la Tappa 1 del Rally di Croazia, terzo appuntamento della stagione 2022 del FIA WRC.

Giornata veramente ostica per tutti a causa di un meteo che ha riservato ai protagonisti del Mondiale pioggia, nebbia e freddo per tutte le 8 Prove Speciali in programma, con qualche timidissimo raggio di sole che a sorpresa è spuntato solamente negli ultimi km.

La coppia della Toyota ha affrontato molto serenamente anche le PS7 "Krašić-Vrškovac 2" (11,11km) e PS8 "Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 2" (9,11km), vincendo la prima di queste due e concludendo al volante della GR Yaris con un margine di 1'04" sugli inseguitori, senza sbagliare nulla.

Ad inseguire l'equipaggio finlandese al momento ci sono le Hyundai di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja. Se per questi ultimi si è trattato di sopravvivere, partendo indietro nell'ordine e trovando spesso la strada sporca di fango, per i loro compagni belgi l'amarezza è grandissima.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Sul finale di giornata la i20 N #11 ha avuto un problema all'alternatore, coi suoi conduttori costretti a spingerla fino al controllo orario, ma arrivando con 4' di ritardo e incappando negli inevitabili 40" di penalità.

"E' un peccato, sinceramente non so cosa dire di questa giornata", ha affermato con un muso lunghissimo Neuville dopo aver vinto la PS8 tornando in piazza d'onore e superando per 19"3 Tänak.

L'estone ha avuto una foratura nella PS7 e un malfunzionamento dell'ibrido lungo la successiva tratta, a conferma - se mai ce ne fosse stato bisogno - che ancora una volta i problemi della Hyundai non derivano dai piloti.

In lotta per il podio, dal quale distano 11"9, restano anche Craig Breen/Paul Nagle, che dopo aver commesso un errore in mattinata sono riusciti a trovare un buon passo con l'unica Ford Puma della M-Sport attualmente in lizza per qualcosa che conta.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Questo perché oltre ai ritirati prematuramente Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (tre forature) ed Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (incidente), i loro colleghi Gus Greensmith/Jonas Andersson hanno bucato ancora una volta nella PS8 scivolando ancor più indietro, ritrovandosi al momento mestamente ottavi e troppo distanti dalle posizioni di vertice.

La Top5 annovera pure la Hyundai di Oliver Solberg/Elliott Edmondson, bravi a resistere ad una serie di problemi ed errori che li ha fatti scendere in graduatoria fin da subito.

A 10"6 dal figlio d'arte si sono portati Elfyn Evans/Scott Martin, in buona risalita con la loro Toyota dopo aver forato già nella PS1 e costretti a spingere per rimontare in condizioni tutt'altro che semplici.

Settimi concludono i loro compagni Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, superando nel finale i rallentati Greensmith/Andersson.

La Top10 assoluta vede anche la presenza degli ottimi Yohan Rossel/Valentin Sarreaud al volante della Citroën C3 Rally2 di PH Sport con cui guidano la Classe WRC2, seguiti dalla Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT) e dalla Citroën di Eric Camilli/Thibault De La Haye (Saintéloc Junior Team).