WRC | Croazia, PS5-6: Neuville penalizzato si riprende il podio

Mentre Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen proseguono il loro dominio al Rally di Croazia, questo terzo evento stagionale del FIA WRC si sta infiammando nella lotta per le restanti posizioni sul podio.

I finlandesi della Toyota hanno vinto ancora le PS5 "Mali Lipovec-Grdanjci 2" (19,20km) e PS6 "Stojdraga-Gornja Vas 2" (20,77km), e con la GR Yaris comandano per 1'02"3 sugli inseguitori.

E qui c'è uno scambio di posizioni tra le Hyundai perché ora in piazza d'onore abbiamo la i20 N di Ott Tänak/Martin Järveoja con 3"2 di margine su quella di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ancora una volta il duo belga sta soffrendo le pene dell'inferno e non per colpa sua. Al termine della PS4, la vettura coreana si è ammutolita ad 800m dal controllo orario e la coppia è dovuta scendere per spingerla a mano, arrivando con 4' di ritardo e beccandosi 40" di penalità.

Stremati dallo sforzo, Neuville e Wydaeghe sono riusciti comunque a ripartire dopo che i tecnici Hyundai hanno sistemato il guasto all'alternatore durante la sosta al Parco Assistenza, ma nella PS6 - sempre in condizioni di pioggia e nebbia - il parabrezza ha cominciato ad appannarsi e quindi è stato inevitabile alzare il piede per non andare a sbattere.

Un Neuville visibilmente contrariato dall'ennesimo problema occorsogli per guai meccanici si è salvato dal sorpasso di Craig Breen/Paul Nagle, che però con la Ford Puma della M-Sport sono a 12"5 dal podio.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Scivolano invece indietrissimo Gus Greensmith/Jonas Andersson con l'altra Puma, alle prese con una foratura e un cerchio rotto nella PS5 prima di sbagliare una curva nella PS6 e ritrovandosi mestamente ottavi.

In classifica generale guadagna la Top5 la Hyundai di Oliver Solberg/Elliott Edmondson, giunti però all'arrivo della PS6 con notevolissimi danni all'anteriore dopo una sbandata in acqualaning che il figlio d'arte non è riuscito a controllare.

A suo dire la vettura era ancora guidabile, ma esteticamente non è apparsa messa bene per poter proseguire nei rimanenti 20km che porteranno al termine della Tappa 1.

Annusano quindi un'altra posizione guadagnata Elfyn Evans/Scott Martin, saliti al momento sesti con la loro Toyota superando quella dei compagni Takamoto Katsuta/Aaron Johnston.

Alle spalle del già citato duo Greensmith/Andersson restano Yohan Rossel/Valentin Sarreaud al volante della Citroën C3 Rally2 di PH Sport con cui guidano la Classe WRC2, seguiti dalle Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT) e Chris Ingram/Craig Drew.