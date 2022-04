WRC | Croazia, PS1-2: Rovanpera vola nel massacro generale

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen sono già in testa con un buon margine sugli inseguitori dopo le prime due Prove Speciali del Rally di Croazia, terzo appuntamento stagionale del FIA WRC.

L'equipaggio della Toyota è stato impeccabile vincendo subito la PS1 "Mali Lipovec-Grdanjci 1" (19,20km) e concendendo il bis nella PS2 "Stojdraga-Gornja Vas 1" (20,77km) a bordo della GR Yaris #69.

Il primo giorno di gara croata sta però creando parecchi grattacapi a tutti i concorrenti, con pioggia, vento, freddo e anche nebbia che mettono in seria difficoltà gli equipaggi, alle prese con asfalto bagnato e reso ancor più viscido dal fango portato in strada man mano che le vetture passano.

Rovanperä/Halttunen da questo punto di vista beneficiano del fatto di essere i primi ad entrare in azione nell'ordine, cosa che stanno facendo anche Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, i quali partono dopo i finnici e attualmente occupano la seconda piazza in classifica al volante della Hyundai i20 N, staccati di 11"6 dopo aver rischiato parecchio nella PS1 andando in un fosso e uscendone miracolosamente senza danni e velocemente.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Terzi troviamo invece i loro compagni di squadra, Ott Tänak/Martin Järveoja, che hanno già accumulato 33"5 di margine dalla vetta e soffrono le traiettorie sporcate dal fango tirato in strada da chi li precede.

Gli estoni hanno superato nella PS2 la Ford Puma di Craig Breen/Paul Nagle, dritti ad un bivio perdendo tempo e scivolando a 6"5 dal podio, mentre ai loro colleghi Gus Greensmith/Jonas Andersson è andata molto bene nella PS1, quando un errore in frenata li ha visti salire sulla collinetta che fiancheggiava la strada e proseguire riportando solamente un danno allo splitter anteriore della loro macchina.

I britannici sono in Top5 ad ormai 1' dalla vetta, seguiti dalla Puma gemella di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e dalla Hyundai di Oliver Solberg/Elliott Edmondson, in testacoda nella PS1 e ormai attardati di 1'16"4 dal primato.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ottava c'è la Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston precedendo quella di Elfyn Evans/Scott Martin, che hanno visto andare K.O. la gomma anteriore sinistra nella PS1 in un taglio di curva.

Stessa sorte è capitata a Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, giunti al traguardo della PS1 con entrambe le gomme anteriori a terra, ritrovandosi anche nella PS2 con un pneumatico forato della loro Ford. Il duo della M-Sport si è quindi dovuto fermare definitivamente, avendo terminato le scorte.

E' già fuori pure la GR Yaris di Esapekka Lappi/Janne Ferm per via di un colpo ad un masso che ha causato la rottura della sospensione anteriore destra nella PS1 alla macchina dei finlandesi.

Tutto questo ha portato a salire in Top10 Yohan Rossel/Valentin Sarreaud sulla Citroën C3 Rally2 di PH Sport, i più rapidi della Classe WRC2.